Чехия начала проверки на границе с Австрией в связи с терактом в Вене

"Полиция проводит выборочные проверки машин и пассажиров на погранпереходах с Австрией. Это - превентивная мера в связи с терактом в Вене", - сообщили в полиции.

Ранее в МВД Австрии сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

В понедельник вечером в Вене у центральной синагоги близ площади Шведенплатц произошла стрельба, которую австрийские правоохранительные органы квалифицируют как теракт.