Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом

Чехия начала проверки на границе с Австрией в связи с терактом в Вене

Граница Чехии.

ФОТО: Steffen Unger via www.imago-images.de/imago images/Steffen Unger

Полиция Чехии начала в ночь на вторник проводить выборочные проверки въезжающих на ее территории из Австрии, передают европейские СМИ.

"Полиция проводит выборочные проверки машин и пассажиров на погранпереходах с Австрией. Это - превентивная мера в связи с терактом в Вене", - сообщили в полиции.

Ранее в МВД Австрии сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

В понедельник вечером в Вене у центральной синагоги близ площади Шведенплатц произошла стрельба, которую австрийские правоохранительные органы квалифицируют как теракт.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что полиция ведет поиск террористов в Вене. Жителей просят не выходить на улицы и избегать людных мест.

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