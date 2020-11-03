Выборы в США: сколько стоят избирательные кампании Трампа и Байдена

Как пояснила глава Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб, в число получателей этой суммы входят все кандидаты, баллотировавшиеся на пост президента. "Как минимум в рядах Демократической партии имела место жесткая предварительная борьба (за выдвижение кандидатом в президенты США. - Ред.)", - подчеркивает она.

Многие из кандидатов от демократов - к примеру, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Камала Харрис, нынешний кандидат на пост вице-президента, - долгое время участвовали в гонке за выдвижение кандидатом от своей партии и, соответственно, долго призывали своих сторонников финансово поддержать их кампании.

Многие избиратели жертвуют небольшие суммы

По данным на 29 октября Байдену удалось привлечь 952 млн долларов, а Трампу - 601 млн. Для сравнения: во время предыдущей президентской гонки в 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон в общей сложности собрала и потратила лишь 586 млн долларов.

В ходе нынешней избирательной кампании особо важную роль для всех кандидатов играют небольшие пожертвования. Сумма, которую физическое или юридическое лицо может напрямую направить кандидату в президенты, составляет 2800 долларов. Этим правом обладают только граждане США: кандидатам запрещено получать финансирование из иностранных источников.