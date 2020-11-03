ДТП в Нарве: пострадал инструктор по вождению

Инцидент имел место около 12:15 у здания номер 63 на Таллиннском шоссе. В остановившийся пропустить отъезжавший от остановки автобус учебную машину Toyota Yaris, которой управляла 36-летняя женщина, сзади врезался автомобиль Honda Civic, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.