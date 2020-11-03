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Ааду Муст
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ДТП в Нарве: пострадал инструктор по вождению

Учебный автомобиль.

ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 2 ноября, в Нарве произошло ДТП с участием учебного автомобиля, в котором пострадал инструктор по вождению, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 12:15 у здания номер 63 на Таллиннском шоссе. В остановившийся пропустить отъезжавший от остановки автобус учебную машину Toyota Yaris, которой управляла 36-летняя женщина, сзади врезался автомобиль Honda Civic, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала находившаяся в учебном автомобиле 56-летняя инструктор по вождению.

Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.

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