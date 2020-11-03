Начинать отборочный турнир ЧЕ-2022 по гандболу сборной Эстонии придется без ряда лидеров

Сборная Эстонии по гандболу приступила к подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы против Австрии и Германии, пишет Rus.ERR.
Начинать отборочный турнир нашей команде придется без нескольких ключевых игроков: например, из-за вызванных коронавирусом ограничений Денер Яанимаа не смог приехать в Эстонию из России, Майт Патрайл и Карл Роосна - из Германии, а Юрген Рооба из Франции. Есть в сборной Эстонии и травмированные, поэтому приглашение в команду получили и потенциальные дебютанты.
Гостевая игра с Австрией пройдет в среду, а воскресенье в Таллинне наша сборная примет Германию - бронзового призера Олимпиады в Бразилии.
Еще одним участником отборочной группы является сборная Боснии и Герцеговины.