Начинать отборочный турнир ЧЕ-2022 по гандболу сборной Эстонии придется без ряда лидеров

Начинать отборочный турнир нашей команде придется без нескольких ключевых игроков: например, из-за вызванных коронавирусом ограничений Денер Яанимаа не смог приехать в Эстонию из России, Майт Патрайл и Карл Роосна - из Германии, а Юрген Рооба из Франции. Есть в сборной Эстонии и травмированные, поэтому приглашение в команду получили и потенциальные дебютанты.