Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом
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  • Начинать отборочный турнир ЧЕ-2022 по гандболу сборной Эстонии придется без ряда лидеров

Начинать отборочный турнир ЧЕ-2022 по гандболу сборной Эстонии придется без ряда лидеров

Гандбол.

ФОТО: Liis Treimann

Сборная Эстонии по гандболу приступила к подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы против Австрии и Германии, пишет Rus.ERR.

Начинать отборочный турнир нашей команде придется без нескольких ключевых игроков: например, из-за вызванных коронавирусом ограничений Денер Яанимаа не смог приехать в Эстонию из России, Майт Патрайл и Карл Роосна - из Германии, а Юрген Рооба из Франции. Есть в сборной Эстонии и травмированные, поэтому приглашение в команду получили и потенциальные дебютанты. 

Гостевая игра с Австрией пройдет в среду, а воскресенье в Таллинне наша сборная примет Германию - бронзового призера Олимпиады в Бразилии. 

Еще одним участником отборочной группы является сборная Боснии и Герцеговины.

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