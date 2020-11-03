Исследование: покупка жилья соединяет пары крепче, чем брак

В сентябре этого года Luminor заказал исследование о приобретении жилья 20-30-летними жителями трех стран Балтии. Итоги исследования были проанализированы экспертами в различных областях на вебинаре.

По словам Кристель Блаубрюк, менеджера по продажам компании Liven, занимающейся недвижимостью, рынок недвижимости в настоящее время очень активен, и молодые покупатели действуют очень смело. Она привела пример: покупатели 24 из 44 квартир в одном из завершенных проектов недвижимости Liven – люди, так называемого поколения Y, 15 из которых родились в 1990-х годах, есть даже более молодые покупатели - 1997 года рождения. Также, по словам Блаубрюк, у молодых людей возросла решимость сразу покупать жилье большей площади. «Например, одинокие молодые люди покупают двухкомнатную квартиру, хотя раньше предпочитали однокомнатную. Пара, у которой еще нет детей, чаще покупает трёхкомнатную квартиру», – сказала Блаубрюк.

Хейки Раадик, глава отдела кредитных продуктов Luminor, посоветовал проконсультироваться со специалистом и не руководствоваться лишь результатами кредитного калькулятора, найденного в интернете, поскольку есть множество дополнительных моментов, которые следует учитывать при получении жилищного кредита. «Следует с удовлетворением отметить - хотя молодые люди активны на кредитном рынке и на рынке недвижимости, они не принимают решений легкомысленно», – добавил он. По мнению Блаубрюк и Раадика, молодые люди очень ответственно относятся к получению кредита, тщательно проводят предварительную работу, анализируют возможные варианты и задают много вопросов.

Актер Таллиннского городского театра Микк Юрьенс, модерировавший вебинар, рассказал, как некоторые из его знакомых женились, родили детей, и только когда возникла необходимость взять кредит на постройку дома, наступил первый серьезный момент в их жизни: они наконец решили обсудить, действительно ли они хотят быть вместе до конца своей жизни.

Прикладной антрополог Элис Кальювеэ сказала, что покупка дома в некотором смысле связывает людей сильнее, чем брак. «Такой шаг означает, что мы вынуждены задуматься, что с нами будет через пять лет, и составить долгосрочный план. Важно, чтобы в таком деле банк и застройщик служили человеку, а не наоборот», – объяснила она.

Кальювеэ отметила, что молодой человек, покупая дом, исполняет свою мечту. «В то время как на другие кредиты молодежь смотрит косо, жилищный кредит имеет в их глазах совсем другую репутацию», – сказала Кальювеэ.

Юрьенс рассказал, когда он впервые взял жилищный кредит, он чувствовал, что хочет иметь свое жилье, но внезапно возникла длинная череда бюрократических проблем. Он тогда задумался, а не использует ли банк его в своих корыстных интересах или это все-таки взаимовыгодная сделка. Раадик объяснил, что банк, конечно, получает небольшую выгоду от сделки по жилищному кредиту, но выгода самого покупателя гораздо больше.