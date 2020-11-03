Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом
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  • Редкая возможность: продается водонапорная башня в хорошем состоянии!

Фото ⟩ Редкая возможность: продается водонапорная башня в хорошем состоянии!

Водонапорная башня в Эльва.

ФОТО: KV.EE

В центре Эльва продается уникальный объект, пишет портал Kodustiil. Это водонапорная башня, когда-то бывшая частью железнодорожной станции.

Безусловно, бывшая водонапорная башня - замечательный объект для людей, любящих творчество и имеющих вкус и фантазию. В настоящий момент земля, на которой стоит башня, имеет статус производственной, а сама башня называется «прочее строение». Однако, как сказано, в объявлении, статус можно изменить. Построенная в 1955 году на участке площадью 409 м1 водонапорная башня продается за 49 999 евро.

Водонапорная башня в Эльва.

ФОТО: KV.EE

Высота башни от земли до крыши - 23 метра, обхват нижней части здания снаружи - 6,4 метров, внутри - 5 метров. Обхват верхней части снаружи 7,6 метров, внутри - 6,4 метров. Высота узкой части - 14 метров, а широкой - 8 метров. 

Водонапорная башня в Эльва.

ФОТО: KV.EE

С интересным объявление можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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