Фото ⟩ Редкая возможность: продается водонапорная башня в хорошем состоянии!

Безусловно, бывшая водонапорная башня - замечательный объект для людей, любящих творчество и имеющих вкус и фантазию. В настоящий момент земля, на которой стоит башня, имеет статус производственной, а сама башня называется «прочее строение». Однако, как сказано, в объявлении, статус можно изменить. Построенная в 1955 году на участке площадью 409 м1 водонапорная башня продается за 49 999 евро.