Фото ⟩ Редкая возможность: продается водонапорная башня в хорошем состоянии!

В центре Эльва продается уникальный объект, пишет портал Kodustiil. Это водонапорная башня, когда-то бывшая частью железнодорожной станции.
Безусловно, бывшая водонапорная башня - замечательный объект для людей, любящих творчество и имеющих вкус и фантазию. В настоящий момент земля, на которой стоит башня, имеет статус производственной, а сама башня называется «прочее строение». Однако, как сказано, в объявлении, статус можно изменить. Построенная в 1955 году на участке площадью 409 м1 водонапорная башня продается за 49 999 евро.
Высота башни от земли до крыши - 23 метра, обхват нижней части здания снаружи - 6,4 метров, внутри - 5 метров. Обхват верхней части снаружи 7,6 метров, внутри - 6,4 метров. Высота узкой части - 14 метров, а широкой - 8 метров.
С интересным объявление можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!