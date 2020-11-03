В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 80 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 57 человек. В Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа добавилось три, в Рапламаа — два, в Ярвамаа, Ляэнемаа, Пыльвамаа, Сааремаа, Вырумаа — по одному новому случаю. В семи положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 75,10 и доля положительных тестов составляет 4,7%.

Из 57 случаев в Харьюмаа 39 приходятся на Таллинн. В восьми случаях причиной заражения стал контакт с носителем вируса. В двух случаях вирус был привезен с Кипра и из России. Обстоятельства других случаев уточняются.

32 случая, зафиксированных 2 ноября в Харьюмаа, произошли из-за контакта с другими больными. В четырех случаях вирус был привезен из Финляндии, из России и с Украины. В десяти случаях происхождение вируса неизвестно.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находятся более 4000 человек, 643 из которых заболели. Всего в этом регионе можно выделить 17 очагов: с первым очагом на рабочем месте связаны 42 заболевших, со вторым - восемь, с третьим – также восемь. В семейных очагах болеют пять человек. В очаге первой школы подтверждены шесть, во втором – пять заболевших. В очаге четвертого места работы – десять заболевших, пятого – шесть. В очаге на вечеринке — 17 человек. В очаге шестого места работы — 14 заболевших. В очаге дома призрения – 33 зараженных. Седьмое место работы имеет восемь зараженных. В очаге восьмого места работы – 15 зараженных и в спортивном очаге – пять человек. Очаг детского сада насчитывает пять больных, а очаг мероприятия — шесть. Во вспышке, связанной с другими контактами, - восемь человек. Сегодня добавился еще один очаг, связанный с мероприятием — пять больных.

В Ида-Вирумаа в одном случае заболевание было привезено из России, второй случай связан с очагом в Вируской тюрьме. В Ляэне-Вирумаа в одном случае вирус был привезен из Дании, а второй случая связан с очагом Вируской тюрьмы.

В Идаском регионе имеются семь активных очагов: с очагом в первой силламяэской школе связаны 36 человек, а со второй школой – девять, в Йыхвиском доме призрения — 21, на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – десять заболевших. С нарвским рабочем местом связано семь заболевших, с нарвским детским садом — семеро. С тюрьмой связаны 93 человека, двое их них — сотрудники тюрьмы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более тысячи человек, 221 из которых болеет.

Случай в Вырумаа передан Пыхьяскому региональному населению, так как человек проживает в Харьюмаа. Обстоятельства случая в Пыльвамаа устанавливаются. Под наблюдением Лыунаского отделения почти 326 человек, из которых 58 болеют. Лыунаское отделение наблюдает за одним активным очагом, в котором имеются 20 человек из очага заражения на рабочем месте в Йыгевамаа.

Случай на Сааремаа передан Пыхьяскому региональному отделению, так как человек проживает в Харьюмаа. Заболевание в Ляэнемаа связано с тесным контактом с другим больным. Случай в Пярнумаа был привезен из Испании. Два случая в Пярнумаа переданы Пыхьяскому региональному отделению, так как люди проживают в Харьюмаа. Под наблюдением Ляэнеского отделения находятся 232 человека, 53 из которых болеют.

В больничном лечении нуждаются 44 человека

По состоянию на утро 3 ноября в больницах находились 45 ковидных больных, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали семерых, открыли четыре новые истории болезни.

На сегодняшний день завершены 556 историй болезни у 542 человек.

По состоянию на 3 ноября выздоровели 3904 человека. Истории болезни 2847 из них (72,9%) закрыты, в случае 1057 из них (27,1%) с момента получения диагноза прошло более 28 дней. Люди не были на больничном лечении, то есть ждут подтверждения выздоровления.

В Эстонии проведены более 266 000 первичных тестов, в 5125 из них, то есть 1,9% получен положительный результат.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4000 человек, из которых заболели 643.

Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию с достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сейтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.