У троих сотрудников Таллиннской тюрьмы диагностирован коронавирус

В понедельник коронавирус диагностировали у троих сотрудников Таллиннской тюрьмы, которые близко контактировали с другим работником этого места заключения, у которого накануне был подтвержден COVID-19.

Таллиннская тюрьмы выявляет близко контактировавших с заразившимися сотрудниками, а также в ближайшее время протестирует заключенных и других сотрудников.

К понедельнику в Вируской тюрьму коронавирус диагностировали у 91 человека.