У троих сотрудников Таллиннской тюрьмы диагностирован коронавирус

Наряду с Вируской тюрьмой, коронавирус также пришел в Таллиннскую, где тесты троих сотрудников оказались положительными.
В понедельник коронавирус диагностировали у троих сотрудников Таллиннской тюрьмы, которые близко контактировали с другим работником этого места заключения, у которого накануне был подтвержден COVID-19.
Таллиннская тюрьмы выявляет близко контактировавших с заразившимися сотрудниками, а также в ближайшее время протестирует заключенных и других сотрудников.
К понедельнику в Вируской тюрьму коронавирус диагностировали у 91 человека.