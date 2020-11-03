Вт, 3.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
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  • У троих сотрудников Таллиннской тюрьмы диагностирован коронавирус

У троих сотрудников Таллиннской тюрьмы диагностирован коронавирус

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Наряду с Вируской тюрьмой, коронавирус также пришел в Таллиннскую, где тесты троих сотрудников оказались положительными.

В понедельник коронавирус диагностировали у троих сотрудников Таллиннской тюрьмы, которые близко контактировали с другим работником этого места заключения, у которого накануне был подтвержден COVID-19.

Таллиннская тюрьмы выявляет близко контактировавших с заразившимися сотрудниками, а также в ближайшее время протестирует заключенных и других сотрудников.

К понедельнику в Вируской тюрьму коронавирус диагностировали у 91 человека.

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