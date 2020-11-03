Полиция выслала из страны нигерийку с фальшивым видом на жительство

Женщина с нигерийским гражданством и ребенок 2019 года рождения прилетели в Таллиннский аэропорт 31 октября рейсом из Италии, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны. Женщина предъявила на границе поддельные виды на жительство в Италии.

Женщину и ребенка доставили в следственный изолятор для установления личности. В центре для задержанных у женщины обнаружили еще один поддельный вид на жительство и выяснилось, что у нее был вид на жительство в Италии, позволяющий находиться только в Италии.

Поскольку показания женщины были непоследовательными и недостоверными, ей было предписано покинуть страну и вынесен запрет на въезд на пять лет. Ребенку запрет на въезд не установлен.