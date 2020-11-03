Найди джакузи: объявление о продаже дома заставило покупателей сломать голову

Просмотр объявления о продаже дома в американском штате Кентукки внезапно превратился в интерактивную онлайн-игру, в ходе которой желающим нужно было найти установленную в доме массажную ванну с помощью виртуального тура, передает Kodustiil.
Виртуальный тур по дому, выставленному на продажу в Кентукки, дает отличное представление о состоянии недвижимости. Но главное - пользователи интернета с азартом ищут, где же все-таки находится массажная ванна?
It looks like a baptism tank, and it's right next to 500 Girls Gone Wild DVDs. pic.twitter.com/r3LDJEu6t7— Bike Melding (@BikeMelding) October 26, 2020
В доме, который, похоже, пережил торнадо, можно найти все что угодно, кроме злополучной джакузи, сообщает nypost.com. Не стоит считать, что все смотревшие эти любительские кадры невнимательны или слепы. Дело в том, что установленная в доме ванна-джакузи не похожа ни на какие другие. Ванна, отделенная от остальной части дома парой ступенек, больше напоминает крестильную купель и, возможно, ею и является: когда-то в доме действовала церковь.
find the bathtub you say? https://t.co/VmmBjCCeiM— ogen (@ogen_rl) October 26, 2020
В доме площадью 293 квадратных метра находятся три спальни, две кухни и склад, где в какой-то период времени прятали краденое. Также в доме в разные времена располагались дневной центр и церковь.
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