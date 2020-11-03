Найди джакузи: объявление о продаже дома заставило покупателей сломать голову

Виртуальный тур по дому, выставленному на продажу в Кентукки, дает отличное представление о состоянии недвижимости. Но главное - пользователи интернета с азартом ищут, где же все-таки находится массажная ванна?

В доме, который, похоже, пережил торнадо, можно найти все что угодно, кроме злополучной джакузи, сообщает nypost.com. Не стоит считать, что все смотревшие эти любительские кадры невнимательны или слепы. Дело в том, что установленная в доме ванна-джакузи не похожа ни на какие другие. Ванна, отделенная от остальной части дома парой ступенек, больше напоминает крестильную купель и, возможно, ею и является: когда-то в доме действовала церковь.