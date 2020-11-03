Диего Марадона угодил в больницу после празднования своего 60-летия

«У него упадок сил, день рождения стал фактором, который в некотором смысле усложнил ситуацию. Ситуация не чрезвычайная», - сообщил личный врач Марадоны Леопольдо Луке, добавив, что его пациент в последнее время чувствовал себя плохо, ему стало трудно ходить.

В интервью телеканалу TNT Sports медик подчеркнул, что госпитализация Марадоны была добровольной и не экстренной - его положили в больницу на три дня, чтобы восстановить водный баланс организма.

El médico de Maradona dio detalles de su salud: “Está bien pero puede estar mucho mejor” https://t.co/fbcdb8auGz — TodaPasion (@TodaPasion) November 2, 2020

Также Луке опроверг слухи о том, что госпитализация Марадоны связана с возвращением к употреблению наркотических веществ.

«Я категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости, это может быть анемия. Это была сложная для него неделя в эмоциональном плане», - добавил врач.

Диего Марадона в настоящее время является главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он был помещен на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса.