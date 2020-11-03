Поступающие подозревают вуз в махинациях со вступительными испытаниями

После короткого и бессодержательного собеседования в Таллиннскую высшую школу здравоохранения поступают лишь те, кто уже работает в подчинении у педагогов – такое ощущение осталось у двух обратившихся в Postimees абитуриентов, желавших выучиться на ассистентов стоматолога. А вуз заверяет, что не выясняет, с каким врачом работают кандидаты.
Мотивация учиться, знания в области специальности и профессиональной этики, умение выражать себя на эстонском языке, готовность к учебной работе и наличие среднего образования – это те критерии, которые проверяются на вступительном собеседовании в том случае, если человек хочет учиться на ассистента стоматолога в Таллиннской высшей школе здравоохранения. Перечень критериев имеется на сайте вуза. Если кандидат проходит собеседование, он может найти себя в списках поступивших.
Все ясно и правильно? И все же, так просто в вуз не поступить. Выясняется, что собеседование может стать чем-то отличным от того, на что надеется поступающий. Именно поэтому в Postimees обратилась Тийна (настоящее имя редакции известно).
В Таллиннской высшей школе здравоохранения за два года можно выучиться на ассистента стоматолога. Обучение ведется по месту работы, а это означает, что ученик уже должен работать ассистентом стоматолога, и наставник в большей степени обучает студента именно на работе.
И хотя для работы ассистентом соответствующего образования не нужно, этим летом Тийна решила, что все же хотела бы пополнить свои профессиональные знания. Она подала в вуз документы и стала ждать собеседования.
Тийна внимательно ознакомилась с перечисленными на сайте критериями и всячески подготовилась к собеседованию. Общались по интернету. «У меня даже было подготовлено мотивационное письмо», - сказала Тийна. Но оно не потребовалось, поскольку о мотивации ее и не спросили. Собеседование оказалось коротким и путанным. Тийна не поняла, на чем она заработала баллы. Ей задали пару формальных вопросов и попросили показать ногти. На этом собеседование закончилось.
«Мне кажется, что вопросы были незначительными. Спросили, где я живу, и на чем буду добираться до вуза», - рассказала Тийна. Кроме того, спросили, ознакомилась ли она с сайтом вуза. На последний вопрос она ответила утвердительно. О мотивации учиться вопроса не последовало.
«Заданные мне вопросы никак не могут быть теми, что нужны для определения пригодности человека для поступления в вуз», - считает Тийна.
Разное представление о собеседовании
По словам представителя учебного отдела Таллиннской высшей школы здравоохранения Грете Сыыру, прием в вуз утверждает совет. На длящемся около 15 минут собеседовании акцент делается на знании профессиональной этики. Все, что оценивает приемная комиссия, указано в предписании о поступлении и его приложениях. Координатор программы обучения ассистентов стоматолога Маарика Тынтс объяснила, что профессиональная этика выражается в пронизывающей профессию компетентности.
Заведующая отделом профессионального обучения Пирет Тамме сказала, что есть оговоренные критерии, согласно которым оценивается кандидат: «Знание профессиональной сферы, умение выразить себя на эстонском языке, готовность к учебной работе и мотивация учиться». В ходе собеседования должно выясниться, насколько хорошо кандидат понимает профессию, насколько он мотивирован учиться именно по этой специальности. Также комиссия интересуется тем, есть ли у кандидата поддержка семьи и работы.
По словам Пирет Тамме, очень важно и то, чтобы кандидат точно знал, чему он будет учиться: «Если человек пытается поступить еще на несколько направлений, у него, конечно, есть мотивация, но не такая конкретная, как хотела бы видеть комиссия. Мотивацию может показать и то, если человек повторно пытается поступить на ту же специальность, если это не получилось сделать с первого раза».
На вопрос, почему собеседование, которое прошла Тийна, так отличается от описанного, четкого ответа журналист не получил ни от Грете Сыыру, ни от Пирет Тамме.
«Я не верю, что собеседование длилось три минуты», - сообщила Тамме прежде всего. А если это действительно так, то причиной она считает опоздание на собеседование. В этом случае невозможно поговорить с человеком в течение 15 минут: «Конкурс был очень большой, и у каждого кандидата имелось свое время. Могло же получиться, что кандидат опоздал».
По словам Тийны, она к собеседованию была готова вовремя. Скорее на несколько минут опоздала приемная комиссия.
Починенные преподавателей в школу
Тамме объяснила, что вопросы, которыми пытаются выяснить место жительство будущего ученика и то, как он будет жить в Таллинне в интересах самого кандидата. Если желающий стать студентом не живет в столице, ему советуют связаться со студенческим сообществом. Каждодневные поездки на поезде и автобусе связаны с необходимостью ходатайствовать о компенсации за проезд.
Кроме Тийны еще один источник высказал Postimees подозрение, что Таллиннская высшая школа здравоохранения берет на учебу тех кандидатов, которые уже работают с преподавателями, или задействованы в стоматологической фирме учителя. Основанием для подозрения является тот факт, что обучение ведется по месту работы, а одним из предпочтений для поступления является работа ассистентом стоматолога.
«Какая фирма преподавателя? С чего вы взяли, что у нас вообще есть фирмы», - поинтересовалась руководитель отдела профессионального обучения Пирет Тамме. Она является одним из преподавателей, у и нее нет никаких фирм: «У нас ни у одного преподавателя нет фирм. Послушайте, может быть, мы не работали бы здесь преподавателями, если бы у нас были стоматологические фирмы?» Также она заверила, что приемная комиссия оценивает всех кандидатов одинаково на основании имеющихся критериев. «Баллы набираются по справедливому и объективному консенсусному решению комиссии», - объяснила представитель учебного отдела Грете Сыыру.
«Мы не выясняем, с каким врачом работает кандидат», - добавила Тамме. Ни у одного преподавателя, по словам Тамме, своих фирм нет: «У нас нет ни одного человека с опытом врача. У нас все имеют опыт медсестер».
Но если просмотреть документы, это не так. На сайте Таллиннской высшей школы здравоохранения можно найти утвержденный в 2020 году план применения модулей ассистента стоматолога, который охватывает описание предметов и преподавателей. Всего в плане перечислены 30 учителей, большая часть которых работает или стоматологом, или хирургом, или является собственником какой-то стоматологической фирмы – членом правления или дольщиком.
Кроме того, в инфосистеме SAIS имеется список принятых на специальность ассистент стоматолога студентов, из которого можно узнать, что некоторые из принятых работают с указанными в плане преподавателями.
При сравнении двух списков очень просто сделать вывод о том, что учителя направляют в школу своих подчиненных.
По словам Пирет Тамме, такой вывод неверен – план применения не связан с делом. «Вы сейчас валите все в одну кучу», - сказала Тамме журналисту и объяснила, что указанные в плане учителями люди в действительности скорее практики, которых привлекают в рамках каких-то лекций.
И исполнительный директор Эстонского союза зубных врачей Хелен Ланг заверила, что маловероятно, чтобы у действующих учителей были свои фирмы, поскольку большая часть преподавателей работают на полную ставку, и у них просто нет времени, чтобы заниматься управлением предприятия или работой стоматолога.
По словам Ланг, стоматологов в Эстонии на душу населения хватает, но круг специалистов в специфических областях все же не очень широкий. «Таким образом, действительно, специфические темы покрывает лекциями какой-нибудь практикующий врач, в рамках проекта», - сказала Ланг и обратила внимание и на то, что преподаватель и наставник – это разные люди. «Наставник и должен работать в одном учреждении с учеником, поскольку в противном случае наставник не сможет принимать активное участие в обучении ассистента стоматолога, что крайне важно».
Вузы сами решают, о чем спрашивают
Кадри Леванд, юрист
«Каждое учебное заведение само решает, о чем будет спрашивать на вступительном собеседовании, и эти вопросы во многом исходят из специальности, так же как и при поступлении на работу. Границы пролегают на вопросах о частной жизни, но в целом это не может ограничивать собеседование. В интересах вуза принять студентов, которые смогут пройти программу. Таким образом, приемной комиссии нужно подумать, какие вопросы следует задать, чтобы выяснить, насколько ученик мотивирован.
Вузы не обязаны обнародовать то, о чем они спрашивают на собеседовании. Но даже если это указано на сайте, они не обязаны этого придерживаться. Однако можно было бы объяснить, почему о чем-то спросили. Неизвестность – это основная причина, почему возникают различные жалобы».
Что представляет из себя работа ассистента стоматолога?
Ассистент стоматолога, это медицинский работник, специализирующийся на полости рта, который помогает стоматологу, или гигиенисту полости рта согласно характеру каждого этапа работы, в том числе в методе работы в четыре руки, для достижения оптимальных результатов лечения.
Целью работы ассистента стоматолога является участие в работе в качестве активного члена команды по лечению зубов для обеспечения качественной медицины ротовой полости. Важное место занимает соблюдение гигиенических и антисептических требований. Ассистент стоматолога может самостоятельно и корректно выполнять делегированные зубным врачом задачи, как консультирование различных целевых групп, и при необходимости вмешиваться в деятельность, связанную со здоровьем ротовой полости.
Источник: Таллиннская высшая школа здравоохранения
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