Поступающие подозревают вуз в мухлеже со вступительными испытаниями

Кроме того, в инфосистеме SAIS имеется список принятых на специальность ассистент стоматолога студентов, из которого можно узнать, что некоторые из принятых работают с указанными в плане преподавателями.

При сравнении двух списков очень просто сделать вывод о том, что учителя направляют в школу своих подчиненных.

По словам Пирет Тамме, такой вывод неверен – план применения не связан с делом. «Вы сейчас валите все в одну кучу», - сказала Тамме журналисту и объяснила, что указанные в плане учителями люди в действительности скорее практики, которых привлекают в рамках каких-то лекций.

И исполнительный директор Эстонского союза зубных врачей Хелен Ланг заверила, что маловероятно, чтобы у действующих учителей были свои фирмы, поскольку большая часть преподавателей работают на полную ставку, и у них просто нет времени, чтобы заниматься управлением предприятия или работой стоматолога.

По словам Ланг, стоматологов в Эстонии на душу населения хватает, но круг специалистов в специфических областях все же не очень широкий. «Таким образом, действительно, специфические темы покрывает лекциями какой-нибудь практикующий врач, в рамках проекта», - сказала Ланг и обратила внимание и на то, что преподаватель и наставник – это разные люди. «Наставник и должен работать в одном учреждении с учеником, поскольку в противном случае наставник не сможет принимать активное участие в обучении ассистента стоматолога, что крайне важно».

Вузы сами решают, о чем спрашивают Кадри Леванд, юрист «Каждое учебное заведение само решает, о чем будет спрашивать на вступительном собеседовании, и эти вопросы во многом исходят из специальности, так же как и при поступлении на работу. Границы пролегают на вопросах о частной жизни, но в целом это не может ограничивать собеседование. В интересах вуза принять студентов, которые смогут пройти программу. Таким образом, приемной комиссии нужно подумать, какие вопросы следует задать, чтобы выяснить, насколько ученик мотивирован. Вузы не обязаны обнародовать то, о чем они спрашивают на собеседовании. Но даже если это указано на сайте, они не обязаны этого придерживаться. Однако можно было бы объяснить, почему о чем-то спросили. Неизвестность – это основная причина, почему возникают различные жалобы».

Что представляет из себя работа ассистента стоматолога? Ассистент стоматолога, это медицинский работник, специализирующийся на полости рта, который помогает стоматологу, или гигиенисту полости рта согласно характеру каждого этапа работы, в том числе в методе работы в четыре руки, для достижения оптимальных результатов лечения. Целью работы ассистента стоматолога является участие в работе в качестве активного члена команды по лечению зубов для обеспечения качественной медицины ротовой полости. Важное место занимает соблюдение гигиенических и антисептических требований. Ассистент стоматолога может самостоятельно и корректно выполнять делегированные зубным врачом задачи, как консультирование различных целевых групп, и при необходимости вмешиваться в деятельность, связанную со здоровьем ротовой полости. Источник: Таллиннская высшая школа здравоохранения