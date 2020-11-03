Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом
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  • Лутсар: в Эстонии нет смысла проводить всеобщее тестирование на коронавирус

Лутсар: в Эстонии нет смысла проводить всеобщее тестирование на коронавирус

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что проводить в Эстонии всеобщее тестирование населения для выявления распространения коронавируса, как в Словакии, нецелесообразно.

«Каждый должен знать нюансы своей страны, но мне не кажется, что всеобщее тестирование было бы очень разумным использованием денег», – сказала Лутсар в эфире Terevisioon. Она добавила, что выступает за целевое тестирование, которое в ходе которого проверяются те группы населения, где есть основания ожидать положительных результатов тестов.

«Однако есть смысл продолжить мониторинговые исследования, которые мы проводим с весны», – сказала профессор и выразила надежду, что следующая волна мониторинговых исследований скоро получит решение о финансировании и начнется.

Лутсар призвала людей вести себя разумно и при необходимости проводить анализы – это помогает находить всех инфицированных среди близких контактов, потому что, например, в Таллинне и Харьюмаа, например, уже видно, что не все инфицированные знают, где они подхватили вирус.

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