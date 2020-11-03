Центристская партия может придать референдуму на тему брака новый оборот

«Центристская партия всегда выступала в поддержку прямой демократии. Когда весной состоится упомянутый в коалиционном соглашении референдум, мы сможем добавить и другие вопросы. Это никак не скажется на его стоимости и не усложнит процесс», - пояснил Коробейник, почему центристы задумались о включении дополнительных вопросов. «Мы могли бы воспользоваться этой возможностью. Но станет ли вообще Центристская партия это делать — говорить пока рано», - сказал он.

Центристская партия должна обсудить данный вопрос сегодня. По мнению Коробейника, вряд ли им удастся договориться о чем-то конкретном, но как минимум это станет первым шагом. «У нас не так много времени, чтобы определиться. Мы рассматривали разные варианты вопросов: это может быть окружающая среда, государственное устройство, образование и т.д.», - сказал Коробейник.

​Дымовая завеса Центристской партии или нет?

Обсуждение находится в начальной стадии, так как, например, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) не был в курсе планов центристов. «Если после достижения договоренности наш партнер по коалиции захочет добавить какие-то вопросы, то мы, разумеется, открыты для обсуждения», - заверил Пыллуаас.

Для лидера соцдемов Индрека Саара происходящее в стане центристов стало неожиданностью. «В последнее время рабочая группа по вопросам демократии довольно часто нас удивляет», - сказал Саар.

«Все происходящее вокруг этого (референдума — прим. ред.) — дымовая завеса, - считает член Рийгиогу (Партия реформ) Кристен Михал. – Цель тут одна: чтобы партия EKRE могла за счет своей политической программы направиться в сторону местных выборов, а Центристская партия попыталась бы хоть немного, но очистить совесть. Я думаю, вне зависимости от того, что они туда добавят, это все превратится в референдум против правительства, не имеющего авторитета».

Михал заявил, что разговоры о желании партии премьер-министра включить в референдум и другие вопросы ходили в парламенте уже давно. «Это могло бы снизить внутреннюю напряженность в Центристской партии, - сказал Михал. – Буду откровенен, даже на Тоомпеа чувствуется, что им не нравится ситуация, когда EKRE постоянно диктует свои условия. Некоторые парламентарии надеются, что смогут маргинализировать включенный в коалиционное соглашение референдум с помощью добавления каких-то вопросов. Это должно отвести внимание от вопросов, раскалывающих общество».

Михал считает, что, скорее всего, Центристской партии не удастся обманут ни себя, ни окружающих. «Ведь сам Ратас сказал, что создание сплоченной Эстонии нельзя начинать с референдума, часть вопросов которого направлена лишь на раскол общества», - сообщил он.