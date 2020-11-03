Центристская партия может придать референдуму на тему брака новый оборот

В Центристской партии подумывают о том, чтобы включить в намеченный на 25 апреля референдум по теме брака и другие темы. По словам члена рабочей группы Рийгикогу по вопросам демократии Андрея Коробейника (ЦП), к настоящему моменту все находится на стадии обсуждения, а до конкретных идей дело еще не дошло, пишет Postimees.
«Центристская партия всегда выступала в поддержку прямой демократии. Когда весной состоится упомянутый в коалиционном соглашении референдум, мы сможем добавить и другие вопросы. Это никак не скажется на его стоимости и не усложнит процесс», - пояснил Коробейник, почему центристы задумались о включении дополнительных вопросов. «Мы могли бы воспользоваться этой возможностью. Но станет ли вообще Центристская партия это делать — говорить пока рано», - сказал он.
Центристская партия должна обсудить данный вопрос сегодня. По мнению Коробейника, вряд ли им удастся договориться о чем-то конкретном, но как минимум это станет первым шагом. «У нас не так много времени, чтобы определиться. Мы рассматривали разные варианты вопросов: это может быть окружающая среда, государственное устройство, образование и т.д.», - сказал Коробейник.
Дымовая завеса Центристской партии или нет?
Обсуждение находится в начальной стадии, так как, например, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) не был в курсе планов центристов. «Если после достижения договоренности наш партнер по коалиции захочет добавить какие-то вопросы, то мы, разумеется, открыты для обсуждения», - заверил Пыллуаас.
Для лидера соцдемов Индрека Саара происходящее в стане центристов стало неожиданностью. «В последнее время рабочая группа по вопросам демократии довольно часто нас удивляет», - сказал Саар.
«Все происходящее вокруг этого (референдума — прим. ред.) — дымовая завеса, - считает член Рийгиогу (Партия реформ) Кристен Михал. – Цель тут одна: чтобы партия EKRE могла за счет своей политической программы направиться в сторону местных выборов, а Центристская партия попыталась бы хоть немного, но очистить совесть. Я думаю, вне зависимости от того, что они туда добавят, это все превратится в референдум против правительства, не имеющего авторитета».
Михал заявил, что разговоры о желании партии премьер-министра включить в референдум и другие вопросы ходили в парламенте уже давно. «Это могло бы снизить внутреннюю напряженность в Центристской партии, - сказал Михал. – Буду откровенен, даже на Тоомпеа чувствуется, что им не нравится ситуация, когда EKRE постоянно диктует свои условия. Некоторые парламентарии надеются, что смогут маргинализировать включенный в коалиционное соглашение референдум с помощью добавления каких-то вопросов. Это должно отвести внимание от вопросов, раскалывающих общество».
Михал считает, что, скорее всего, Центристской партии не удастся обманут ни себя, ни окружающих. «Ведь сам Ратас сказал, что создание сплоченной Эстонии нельзя начинать с референдума, часть вопросов которого направлена лишь на раскол общества», - сообщил он.
Коробейник не воспринимает всерьез упреки Михала, а также считает, что его бывший однопартиец старается отвести внимание от проблем в Партии реформ. «Партию реформ уже подвергали критике за то, что хоть она и является крупнейшей оппозиционной силой, реформисты так и не смогли скоординировать работу оппозиции в связи с грядущим референдумом. Кристен понимает, что внутри партии назревает мировоззренческий конфликт, но он надеется, что за счет критики других им удастся выйти из воды сухими. Мне кажется, что эта стратегия не работает», - сказал Коробейник.
Возможная тема: прямые выборы президента
Коробейник опроверг заявления о том, что вопросы хотят добавить для отведения внимания. «Если мы что-то спрашиваем, то лишь для того, чтобы узнать мнение общества, чтобы в будущем мы могли бы, если это потребуется, выступить с законодательной инициативой», - сообщил политик.
Что считает Пыллуаас о том, что с прочие вопросы могут оставить в тени опрос на тему брака? «Я так не думаю. Это настолько важная тема», - сказал Пыллуаас и подчеркнул, что хоть вопросы и могут быть по другой тематике, в центре внимания останется тема брака. «Они могут быть на иную тему. Необязательно на тему брака. Наша главная задача - предоставить браку — как союзу мужчины и женщины — конституционную защиту», - сказал он.
Как уже говорилось ранее, Центристская партия еще не определилась с конкретными темами. «В голову идут только вопросы с ироническим подтекстом. Вероятно, Юри Ратас хочет спросить что-то по теме сплоченного общества», - предположил Саар.
Пыллуаас предложил тему, которая могла бы устроить как EKRE, так и Центристскую партию. «Тема, которая нравится нам и которую также поддерживает Центристская партия — прямые выборы президента. Вместе с браком — это две важные темы, по которым можно спросить мнение», - считает Пыллуаас.
Со своей стороны Коробейник заверил, что если EKRE сделает подобное предложение, в коалиции его обсудят.
В рабочей группе по вопросам демократии договорились, что референдум пройдет 25 апреля. Потребуется еще одобрение Рийгикогу, а также политикам предстоит определиться с точной формулировкой вопроса.
Председатель EKRE Мартин Хельме сообщил ERR, что ситуация может проясниться к концу ноября. По его словам, они планируют подготовить законопроект к середине следующей неделе.
«Не случится ничего страшного, если мы все сделаем в декабре. Даже если это произойдет в январе — ничего страшного не произойдет. Думаю, для всех важно, чтобы мы все сделали как можно скорее», - сказал министр финансов.