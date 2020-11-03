Пеэп Петерсон: Еврокомиссия не предложила конкретный размер европейской минимальной зарплаты

Проект директивы Европейской комиссии о введении минимального уровня оплаты труда в ЕС не содержит конкретных цифр, сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон в передаче "Кофе+".
Ранее ожидалось, что Еврокомиссия предложит установить размер минимальной зарплаты в ЕС на уровне не менее 60% от медианной зарплаты и 50% от средней зарплаты, передает Rus.ERR.
"Мы ожидали, что [европейская] минимальная зарплата будет не меньше 50% от среднего. К сожалению, этих цифр там нет", - сказал Петерсон, добавив, что проект директивы может быть доработан в ходе дальнейших консультаций.
"В проекте директивы говорится, что заработная плата должна быть адекватная, но что такое "адекватная", там не написано", - пояснил он.
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