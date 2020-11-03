Русский эмигрант о выборах: «Моя жизнь при четырех президентах США не сильно менялась»

- За кого голосуют русские эмигранты и почему?

- Не могу говорить за всех эмигрантов, тем более, что русская диаспора в Америке не представляет собой единое целое. Среди моих личных знакомых не наблюдается явного перевеса предпочтений в одну или другую сторону, но надо иметь в виду, что круг моих русскоязычных знакомых весьма специфичен, это либо мои сотрудники, либо люди из профессиональной среды.

В здешних краях бытует поговорка, что в дискуссиях лучше не касаться личных пристрастий в трех областях: сексе, религии и политике. К тому же вопрос о предпочтении на выборах не такой простой, как кажется. Я имею в виду, что президент США - это не царь и не вседержитель, это очень высокопоставленный, но все-таки чиновник с четко обозначенными полномочиями, и он представляет не себя лично, а консолидированную позицию партии вообще и своей команды в частности. У обеих основных партий, в принципе говоря, есть здравые положения в программе и есть нездравые. Личность президента, конечно, накладывает отпечаток на их восприятие, потому вопрос непростой.

- Действительно ли многие русскоязычные голосуют за Трампа, т.к. негативно относятся к мигрантам? Почему многие из них придерживаются консервативных взглядов?

- Я не думаю, что отношение к мигрантам играет основную роль. В конце концов, при Обаме было депортировано больше мигрантов, чем при Трампе. Скорее, здесь присутствует фактор кризиса идентичности, особенно среди тех, кто иммигрирует в США не как студент или профессионал, а выиграв грин-карту, через родственников и т.д. Культуры пост-СССР и США сильно отличаются, и чтобы встроиться в новую культуру (в широком смысле, я имею в виду взаимодействие с окружающими людьми), нужно приложить довольно заметные усилия, и далеко не всегда понятно как такие усилия прилагать. Идея стабильности - ухватиться за что-то надежное, приносит необходимый для психически здорового существования комфорт, т.е. такие люди тяготеют к консерватизму. А Трамп апеллирует как раз к возвращению «старой доброй Америки». Среди тех, кто уехал сюда работать и нашел себе место под солнцем, есть люди консервативных убеждений, но ни один из них не мотивировал свои предпочтения отношением к мигрантам.

- От чего больше зависит выбор - от страны, из которой человек приехал в США, уровня образования, профессии или, может быть, места работы?

- Я думаю, что в основном от того, в каком качестве человек сюда приехал, насколько он склонен мыслить стереотипами. Те стереотипы, которыми оперируют республиканцы, как мне кажется, гораздо ближе носителям традиционной русской культуры, чем те, которые подчеркивают демократы, особенно нынешние. Но в конечном счете, у всех свои причины голосовать так или иначе.