Опрос: жители Эстонии предпочли бы видеть президентом США Байдена

Каждый второй гражданин Эстонии хочет видеть победителем президентских выборов США демократа Джо Байдена, а каждый пятый отдает предпочтение республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенного по заказу службы новостей ERR.
Примерно половина (48,3 процента) респондентов желает видеть следующим президентом США кандидата демократов Джо Байдена, а Трампа – 19,3 процента. Треть опрошенных (32,4 процента) затруднилась ответить.
За Байдена выступили 54% эстоноязычных респондентов, а за нынешнего главу – 18%.
Русскоязычное население отдает предпочтение Трампу – 26%, в то время как Байдена поддерживает 22%, однако среди русскоязычных оказалось больше всего тех, кто не смог дать точного ответа – 51%.
Байден пользуется большей популярностью среди опрошенных с высшим образованием, а Трамп среди респондентов с начальным и основным образованием.
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