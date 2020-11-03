Обзор ⟩ Сколько стоят съемные квартиры одной и той же площади в разных районах Таллинна

Кесклинн: 320 евро в месяц

В районе Уус-Мааильм сдается внаем маленькая студия площадью 17 квадратных метров. Отремонтированное и полностью обставленное гнездышко обойдется квартиранту в 320 евро в месяц. Хотя места в квартирке маловато, зато все необходимое для жизни имеется.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

К цене найма добавляется плата за коммунальные услуги, которая составит еще 100 евро в месяц. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Пыхья-Таллинн: 250 евро в месяц

В Пыхья-Таллинне, а именно в Пельгулинне, на первом этаже двухэтажного деревянного дома сдается внаем микроквартира площадью 17 м2, за которую хотят получать 250 евро в месяц. Маленькая квартирка только что отремонтирована и полностью обставлена.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Естественно, что к этой сумме добавляется оплата по счетам. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кристийне: 270 евро в месяц

Сдается внаем квартира площадью 17 м2, находящаяся в частном доме на границе Кристийне и Мустамяэ. В квартире есть ванная комната и кухонный уголок. За квартиру нужно платить 270 евро в месяц.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Не обойдется и без ежемесячной оплаты коммунальных услуг. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Мустамяэ: 350 евро в месяц

В построенном весной 2019 года доходном доме LAAVA сдается стильная 17-метровая микроквартира, в которой есть абсолютно все. Дополнительным удобством можно считать домовую прачечную со стиральными и сушильными машинами, что экономит место в квартире. За квартиру нужно платить 350 евро в месяц.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи добавляются к основному счету. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кадриорг: 300 евро в месяц

Красивая и полностью обставленная квартира площадью 17 м2 находится в цокольном этаже исторического дома. В квартире есть абсолютно все для жизни, с собой нужно взять только одежду да зубную щетку. За это придется платить 300 евро в месяц.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Без ежемесячных коммунальных платежей тут тоже не обойтись. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ласнамяэ: 230 евро в месяц

Отремонтированная квартира-студия полностью обставлена. Здесь есть кухонный уголок, санузел с душем, стиральная машина и телевизор. Стоимость аренды - 230 евро в месяц.

Квартира площадью 17 м2 в Таллинне. ФОТО: KV.EE

К цене найма добавляется ежемесячная плата за коммунальные услуги. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.