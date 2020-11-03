Вт, 3.11.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Ёлку для Ратушной площади вновь нашли в Таллинне

Ёлка, которая в этом году украсит Ратушную площадь.

ФОТО: Управа района Кесклинн

В этом году в качестве рождественской ёлки для Ратушной площади было предложено более двух десятков деревьев. Самой красивой третий год подряд оказалась ёлка из столицы, которая в итоге украсит Ратушную площадь. 

«В этом году нам было предложено значительно больше рождественских деревьев по сравнению в прошлым годом - целых 26. Было даже предложено одно дерево, которое растет на другой стороне залива в Ваанта, но находится на расстоянии не более 150 км. Однако так далеко нам ехать за рождественской ёлкой не придется, так как самое красивое дерево мы нашли как и в прошлые два года в Таллинне», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

При поиске рождественской ёлки управа района Кесклинн обращала внимание на то, что ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Последние два года ель для Ратушной площади находили в Таллинне – в 2018 году в Кристийне и в 2019 году в Хааберсти. В этом году среди предложенных деревьев 8 было из столицы.

«Ёлку планируется доставить на Ратушную площадь 19 ноября, на несколько недель позже обычного. В этом году украшенная ель также будет выглядеть несколько иначе. Как именно можно будет увидеть непосредственно перед Первым днем Адвента», - добавила Хауканымм.  

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back