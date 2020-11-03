Число пассажиров Tallink за год упало почти на 80 процентов

В октябре компания Tallink перевезла 162 311 пассажиров, на 79,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Количество перевезенных грузов упало за год на 18,7 процента до 27 794 единиц, а количество перевезенных автомобилей пассажиров — на 46,2 процента до 46 524 единиц, сообщила компания Tallink бирже.
Число пассажиров более всего (на 98,9 процента) сократилось на линии Латвия-Швеция. На линии Эстония-Швеция оно упало на 95,2 процента, на линии Финляндия-Швеция на 80,3 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 73,6 процента.
Количество перевезенных грузов упало на линии Эстония-Финляндия на 9,5 процента, а на линии Эстония-Швеция на 13,1 процента. На линии Латвия-Швеция оно упало на 80,1 процента, а на линии Финляндия-Швеция на 35,9 процента.
Количество легковых автомобилей более всего (на 96,2 процента) упало на линии Латвия-Швеция. За ней по этому показателю следуют линии Эстония-Швеция (92,9 процента), Эстония-Финляндия (40,8 процента) и Финляндия-Швеция (35,9 процента).
Линию Таллинн-Хельсинки наряду с другими судами обслуживало также пассажирское судно Victoria I. Пассажирское судно Baltic Queen совершило на линии три рейса в оба конца, замещая судно Star. В октябре пассажиров не обслуживало пассажирское судно Silja Europa.
Ежедневное обслуживание линии Таллинн-Стокгольм с 15 марта прекращено из-за ограничений передвижения. Линию Палдиски-Капельшер наряду с грузовым судном Regal Star также обслуживало пассажирское судно Isabelle. Пассажирское судно Victoria I совершило четыре рейса в оба конца на линии Таллинн-Стокгольм. В октябре грузовое судно Sailor не обслуживало линию из-за технических работ.
Работа линии Хельсинки-Стокголь с 19 марта прекращена из-за ограничений передвижения. Пассажирское судно Silja Symphony совершило четыре специальных круиза из Стокгольма в Хернёсанд. В октябре линию не обслуживало пассажирское судно Silja Serenade.
С 16 марта из-за ограничений передвижения прекращена ежедневная работа линии Рига-Стокгольм. В октябре четыре рейса в оба конца на линии совершило пассажирское судно Victoria I.
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