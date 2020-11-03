Число пассажиров Tallink за год упало почти на 80 процентов

Количество перевезенных грузов упало за год на 18,7 процента до 27 794 единиц, а количество перевезенных автомобилей пассажиров — на 46,2 процента до 46 524 единиц, сообщила компания Tallink бирже.

Число пассажиров более всего (на 98,9 процента) сократилось на линии Латвия-Швеция. На линии Эстония-Швеция оно упало на 95,2 процента, на линии Финляндия-Швеция на 80,3 процента, а на линии Эстония-Финляндия на 73,6 процента.

Количество перевезенных грузов упало на линии Эстония-Финляндия на 9,5 процента, а на линии Эстония-Швеция на 13,1 процента. На линии Латвия-Швеция оно упало на 80,1 процента, а на линии Финляндия-Швеция на 35,9 процента.

Количество легковых автомобилей более всего (на 96,2 процента) упало на линии Латвия-Швеция. За ней по этому показателю следуют линии Эстония-Швеция (92,9 процента), Эстония-Финляндия (40,8 процента) и Финляндия-Швеция (35,9 процента).

Линию Таллинн-Хельсинки наряду с другими судами обслуживало также пассажирское судно Victoria I. Пассажирское судно Baltic Queen совершило на линии три рейса в оба конца, замещая судно Star. В октябре пассажиров не обслуживало пассажирское судно Silja Europa.

Ежедневное обслуживание линии Таллинн-Стокгольм с 15 марта прекращено из-за ограничений передвижения. Линию Палдиски-Капельшер наряду с грузовым судном Regal Star также обслуживало пассажирское судно Isabelle. Пассажирское судно Victoria I совершило четыре рейса в оба конца на линии Таллинн-Стокгольм. В октябре грузовое судно Sailor не обслуживало линию из-за технических работ.

Работа линии Хельсинки-Стокголь с 19 марта прекращена из-за ограничений передвижения. Пассажирское судно Silja Symphony совершило четыре специальных круиза из Стокгольма в Хернёсанд. В октябре линию не обслуживало пассажирское судно Silja Serenade.

С 16 марта из-за ограничений передвижения прекращена ежедневная работа линии Рига-Стокгольм. В октябре четыре рейса в оба конца на линии совершило пассажирское судно Victoria I.