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Первые результаты выборов в США появятся в ночь с 3 на 4 ноября. Но они не будут окончательными. Русская служба Би-би-си объясняет, чего ожидать и как интерпретировать поступающую информацию.

Некоторые важные детали:

Чтобы стать президентом США, строго говоря, не нужно выигрывать всенародное голосование. Вместо этого кандидаты стремятся получить большинство в так называемой коллегии выборщиков (подробнее об этом ниже).

По почте голосуют миллионы американцев, существенно больше, чем на предыдущих выборах. Подсчет голосов, поданных по почте, может занять больше времени, а в некоторых штатах не начнется до дня голосования, поэтому некоторые результаты почти наверняка придут с большой задержкой.

И из-за этого не виданного ранее количества голосов по почте кандидат, занимавший лидирующую позицию по первым результатам, позже может начать отставать. Так что относитесь к этим частичным подсчетам с осторожностью.

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Некоторые важные термины:

Штат-барометр: например, Огайо и Миссури, традиционно голосующие за кандидата, который потом и побеждает на выборах.

Экзит-полл: опрос граждан на выходе с избирательных участков. Опрашивается лишь небольшое количество избирателей, поэтому результат экзит-полла может отличаться от официального результата после подсчета голосов.

Коллегия выборщиков: каждый штат представляет определенное количество выборщиков, примерно пропорциональное его численности населения. В большинстве случаев, какой бы кандидат ни победил, он получает голоса всех выборщиков от этого штата. Потом члены коллегии официально выбирают президента и вице-президента. Поскольку в коллегии выборщиков 538 голосов, кандидату для победы нужно 270.

Прогнозы предварительные (projections) и окончательные (calls): в ночь выборов по ходу подсчета бюллетеней можно будет спрогнозировать вероятного победителя в каждом штате и в стране в целом. Когда данных станет достаточно, чтобы исключить другие варианты, американские телеканалы будут выдавать окончательные прогнозы победителя по штатам, а затем и по всей стране. Данные, на основе которых делаются эти выводы, включают в себя результаты предвыборных опросов, экзит-поллы в день голосования и первые, неполные результаты фактического подсчета голосов (подробнее об этом ниже).

Колеблющиеся штаты: в ряде штатов, например, во Флориде или Северной Каролине, избиратели той и другой партии примерно равны по численности. Здесь может победить кандидат от любой партии.

"Красные" и "синие" штаты: в этих штатах есть явное большинство сторонников одной из двух партий. Штаты, где преобладают республиканцы, традиционно называются "красными", а штаты с демократическим большинством - "синими". Колеблющиеся штаты называют еще "фиолетовыми".

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Как узнать, кто побеждает?

Из-за наплыва бюллетеней по почте в этом году будет сложно сразу определить, кто из кандидатов лидирует.

В разных штатах действуют разные правила, как и когда подсчитывать почтовые бюллетени, а это означает, что результаты голосования в некоторых из них будут поступать с задержками. В одних штатах, таких как Флорида и Аризона, предварительная обработка бюллетеней начинается за несколько недель до 3 ноября. Другие, например, Висконсин и Пенсильвания, начнут считать все голоса одновременно, сразу после выборов, и это займет больше времени.

Путаницу усугубляет то, что во всех штатах разные крайние сроки приема бюллетеней по почте. Некоторые, например Джорджия, будут подсчитывать только бюллетени, полученные не позднее 3 ноября, тогда как другие, например Огайо, будут считать и опоздавшие бюллетени, если они на них имеется почтовый штемпель с датой не позднее 3 ноября.

Можно с уверенностью сказать, что в некоторых штатах для получения полных результатов могут потребоваться недели. Это означает, что дату, когда мы сможем официально назвать следующего президента США, предсказать почти невозможно.

На прошлых выборах такого обычно не случалось. Как правило, можно было установить будильник на 7 утра по Москве следующего дня (23:00 североамериканского восточного времени), когда официально закрывались участки на западном побережье страны. В 2008 году результаты стали известны точно в это время, в 2012 - с опозданием всего на 15 минут.

Однако в 2016 году победа Дональда Трампа над Хиллари Клинтон стала очевидной только после того, как стали известны результаты в Пенсильвании - в 01:35 по восточному времени (09:35 МСК).

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Не дайте себя обмануть

В этом году стоит обратить внимание еще на несколько вещей.

Прежде всего, предварительные результаты могут быть обманчивыми. Частично это связано с большим количеством различий в отчетности между штатами.

В некоторых штатах в первую очередь считают бюллетени, поданные лично в день выборов. Ожидается, что голосов за Трампа среди них будет больше, поскольку, согласно опросам, его сторонники планируют проголосовать 3 ноября.

Но в других штатах первыми обнародуют результаты почтового и досрочного голосования (где-то отдельно от первых подсчетов за 3 ноября, где-то вместе с ними). Эти предварительные результаты могут оказаться в пользу Байдена, поскольку в этом году демократы чаще, чем республиканцы, голосуют по почте и досрочно.

Также вырисовывается призрак фальсификации выборов - популярный рефрен всей кампании Трампа. Важно отметить, что случаи фальсификации выборов крайне редки, и нет никаких доказательств того, что почтовые бюллетени в этом смысле более уязвимы. В целом, согласно исследованию Центра правосудия Бреннана за 2017 год, уровень фальсификации голосования в США составляет от 0,00004% до 0,0009%.

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Откуда берутся прогнозы

После закрытия участков ведущие средства массовой информации США будут использовать свои модели выборов, чтобы предсказать победителя. Модели основаны на различных данных, таких как экзит-поллы и фактически поданные голоса, подсчитанные местными властями и затем введенные в базу данных.

Если журналисты посчитают, что в каком-то штате у одного из кандидатов есть неоспоримое преимущество, они дадут окончательный прогноз результата. Этот же принцип относится и к прочим выборам (в Конгресс и местные органы власти). Надо понимать, что это все еще прогноз, а не окончательный результат.

Точно так же будут выдаваться и итоги выборов по стране в целом. Штатам понадобятся недели, чтобы подсчитать все бюллетени; так было всегда, но на этот раз из-за многочисленных голосов, поданных по почте, это наверняка займет еще больше времени

В 2016 году отрыв Хиллари Клинтон при подсчете голосов продолжал увеличиваться еще более месяца после дня выборов, поскольку подсчет бюллетеней продолжался. Однако к тому моменту Трамп уже выиграл в достаточном количестве штатов, чтобы претендовать на пост президента.

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Почему голосование по почте вызывает задержки?

На выборах в этом году по почте будут поданы десятки миллионов бюллетеней - возможно, вдвое больше, чем в 2016 году.

Высказывались опасения, что почтовая служба не справится с таким количеством отправлений и не будет успевать доставить их в срок. Но почтовая служба США заверяет, что этого не случится.

Некоторые штаты будут принимать бюллетени, пришедшие и после дня выборов, если они проштампованы не позднее 3 ноября, что еще больше замедлит подсчет голосов.

К тому же для подсчета голосов по почте требуется больше времени, чем для подсчета бюллетеней, поданных лично. Почтовые бюллетени нужно вручную извлечь из конвертов и проверить, действительны ли они, и лишь потом свести в таблицу.

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Что случится, если явного победителя не будет?

Если 3 ноября ни один из кандидатов не получит явного преимущества, нам придется ждать несколько дней - или недель - до полного завершения подсчета голосов.

Это нормально, что не все голоса подсчитываются в ночь выборов, но в этом году подсчет может занять еще больше времени.

Кроме того, как уже случалось раньше, кандидаты могут оспаривать результаты в суде.

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За какими штатами следить?

Мы знаем, что окончательные результаты появятся далеко не сразу, но некоторые штаты могут подсказать нам имя победителя.

В Северной Каролине голосование завершится в 19:30 по восточному стандартному времени (03:30 по Москве). Большое количество проголосовавших лично здесь означает, что первые прогнозы появятся довольно быстро. Дональд Трамп в 2016 году выиграл в этом штате с небольшим перевесом, и в этот раз здесь тоже нет явного фаворита. Победа Трампа или Байдена в Северной Каролине может означать удачный для них исход выборов в целом.

В 20:00 по местному времени (04:00 МСК) последние участки закроются во Флориде. В этом штате не раз решалась судьба президентских выборов, и то же самое может произойти и в этот раз. Имейте в виду: Флорида в первую очередь объявит результаты почтовых и первых поданных лично бюллетеней, и они, вероятно, будут за Байдена.

А в 21:00 (05:00 МСК) участки закроются в Аризоне, где подсчет голосов начался уже 20 октября. В 2016 году здесь победил Трамп, но теперь опросы показывают более высокий уровень поддержки Байдена. В Аризоне, как и во Флориде, предварительный подсчет голосов может указывать на победу Байдена, сторонники которого более склонны голосовать досрочно или по почте.

Голосование в Нью-Йорке Getty Images

В ряде других штатов чиновники не будут подсчитывать ни одного бюллетеня до 3 ноября. Это означает, что нам придется дождаться окончания подсчета в нескольких ключевых штатах, результаты которых имеют решающее значение для получения четкой картины по стране в целом.

В Огайо голосование завершается в 19:30 (03:30 по Москве). Официальные лица сообщат предварительные результаты в день выборов, но затем никаких других данных не появится до утверждения окончательных итогов выборов, что нужно сделать до 28 ноября. Огайо — это не просто колеблющийся штат: он голосовал за будущего победителя на всех президентских выборах со времен Второй мировой войны.

Голосование в Пенсильвании закончится в 20:00 (04:00 МСК). Путь обоих кандидатов в Белый дом с большой вероятностью будет пролегать через этот штат, где Байден родился, а Трамп выиграл в 2016 году с разницей в один процентный пункт.

И в Висконсине, и в Мичигане голосование завершится в 21:00 по местному времени (05:00 по Москве). После поражения Хиллари Клинтон в Висконсине в 2016 году демократы удвоили активность в штате. Теперь опросы сулят Байдену победу, но никаких гарантий по-прежнему нет. Соседний Мичиган - еще один ключевой штат - также будет под микроскопом. Он считается весьма важным для победы как Байдена, так и Трампа.

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Другие выборы

Байден и Трамп - не единственные фамилии в избирательном бюллетене.

Обе партии будут пристально следить за выборами в Сенат США, где республиканцы в настоящее время обладают преимуществом в три места.

Союзник Трампа Линдси Грэм ведет борьбу за свою политическую карьеру в Южной Каролине, где ему бросил вызов демократ Джейми Харрисон. Грэм занимает пост с 2003 года, но его пылкая преданность Трампу оттолкнула от него некоторых избирателей.

В штате Мэн республиканка Сюзан Коллинз может остаться без работы. Коллинз - одна из немногих умеренных членов своей партии, занимающих столь высокий пост, но в штате Мэн президент Трамп непопулярен, и избиратели могут наказать Коллинз за причастность к его партии.

И это еще не все. 3 ноября американцы примут участие в более чем 100 местных референдумах по всей стране. В Калифорнии, в частности, на всенародное голосование вынесена отмена закона, отменяющего денежный залог за освобождение из предварительного заключения и заменяющего его досудебной оценкой рисков.

Марихуана включена в избирательные бюллетени в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте, где избиратели могут проголосовать за ее полную легализацию. В Миссисипи избиратели могут проголосовать за использование марихуаны в медицинских целях.