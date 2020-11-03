Тюрьма в условиях коронавируса: 93 зараженных, режим тотальной изоляции, продукты втридорога

Такое массовое распространение вируса в тюрьме – дело понятное. Учреждение закрытого типа подразумевает тесное общение между теми, кто в нем находится, а значит, заражение происходит быстро. Почему так получилось? По данным Департамента здоровья, заражение началось с учителя, пришедшего на урок больным, сначала заразились ученики, дальше пошло-поехало.

Тюрьму тут же перевели на особое положение, отменили свидания, разогнали заключенных по камерами и блокам, а в редакцию стали звонить оставшиеся в неведении родственники. Например, сразу после введения карантина, к Rus.Postimees обратилась родственница одного сидельца и рассказала, что незадолго до ЧП она была на свидании и обратила внимание на то, что всех посетителей в обязательном порядке заставляли надевать маски. Зато все работники ходили без масок. Почему?

Советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ объяснила, что такое правило применялось, поскольку здоровье персонала проверяется в тюрьме с помощью тестов - в отличие от посетителей, которым тесты не делают, поэтому от них требовали носить маски.

Однако, как показала практика, именно с персонала началось заражение, хотя, нужно отметить, что учитель все же является лицом, нанятым со стороны и не является непосредственно работником тюрьмы.

Второе и еще более важное, на что обратили наше внимание читатели – это цены в тюремном магазине. Не секрет, что в 2000 году изменилось правило передачи посылок. Теперь передать посылку с личными вещами можно только арестованному. Осужденному передавать посылку – любую! – запрещено. И под полный запрет попали продукты питания – их передавать нельзя никому.

То есть, заключенный лишается не только свободы, но и всех других радостей в жизни? Например, съесть внеплановую булочку или кусок колбасы. Натворил - ешь баланду? Не совсем так. Каждый заключенный имеет право выбрать продукты, которые можно заказать в так называемом тюремном магазине. Наличных денег в тюрьме нет, своим счетом в банке пользоваться нельзя, но деньги можно положить на так называемый тюремный счет заключенного, откуда сумма и будет снята для оплаты купленного товара.

«Вы бы видели цены в этом магазине! – возмущается мать одного из заключенных Вируской тюрьмы. – Колбаса, которая в магазине на воле стоит четыре евро, там обойдется в семь-восемь. То же самое и с другими продуктами и товарами. У заключенного нет своих денег, получается, что наказание несут и его родственники, поскольку должны отдавать баснословные деньги, чтобы помочь близкому человеку. Это так тюрьма наживается на горе родственников?»

Без дополнительной колбасы, конечно, можно обойтись, а сидельца все время отсидки все же кормит, лечит и учит государство, и это оплачивают налогоплательщики. Но вопрос цен в магазине действительно интересен. Почему так дорого? Ведь альтернативы у заключенного нет.

Теэле Сихтмяэ из Министерства юстиции объяснила, что цены в тюремном магазине действительно немного выше, чем в крупных торговых сетях: «Однако в тюремном магазине наценка меньше, чем в обычных магазинах. Согласно Закону о тюремной службе, наценка не может превышать 20 процентов от закупочной цены».