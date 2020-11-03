Новая вакцина против коронавируса проходит испытания в Израиле

Далее в течение трех недель ученые пронаблюдают за тем, выработаются ли антитела к коронавирусу у привитых добровольцев. На декабрь запланирована вторая фаза испытаний, которая будет включать тесты на безопасность вакцины. В этой фазе примут участие 960 добровольцев. Наконец, в рамках третьей и финальной фазы (пройдет в пределах ближайших 6 месяцев) эффективность вакцины проверят на группе, доходящей до 30000 человек.

Специалисты подчеркивают: самая надежная защита от коронавируса будет наблюдаться у тех, кто одновременно переболел инфекцией и сделал прививку. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок комментирует: "Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защит".