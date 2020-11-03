Новая вакцина против коронавируса проходит испытания в Израиле

Израиль начал клинические испытания вакцины против COVID-19, известной как "BriLife", передает Xinhua. Вакцину создал Израильский институт биологических исследований. В этом месяце около 80 добровольцев будут привиты в двух больницах. Половина из них получит реальную вакцину, а остальные - плацебо, сообщает Meddaily.
Далее в течение трех недель ученые пронаблюдают за тем, выработаются ли антитела к коронавирусу у привитых добровольцев. На декабрь запланирована вторая фаза испытаний, которая будет включать тесты на безопасность вакцины. В этой фазе примут участие 960 добровольцев. Наконец, в рамках третьей и финальной фазы (пройдет в пределах ближайших 6 месяцев) эффективность вакцины проверят на группе, доходящей до 30000 человек.
Специалисты подчеркивают: самая надежная защита от коронавируса будет наблюдаться у тех, кто одновременно переболел инфекцией и сделал прививку. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок комментирует: "Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защит".
Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем".