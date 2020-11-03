Убитый в Вене террорист оказался 20-летним местным жителем с албанскими корнями, известным разведке

Родители нападавшего родом из Северной Македонии, они не участвовали в исламских объединениях. Сам террорист был известен австрийской разведке и входил в число 90 исламистов, которые планировали поехать воевать в Сирию в июле этого года, однако поездка сорвалась.

Местные СМИ со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера сообщают, что число жертв теракта в Вене выросло до четырех: погибли двое мужчин и две женщины. Число пострадавших также выросло до 17 человек.

Накануне в центре Вены произошло несколько террористических атак: первая - у главной синагоги города на Зайтенштеттенгассе. Остальные атаки прошли на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. На улицах было людно, поскольку это был последний вечер перед введением нового карантина из-за распространения коронавируса.

По информации властей, нападавших было несколько. Четверых уже задержали, еще одному нападавшему удалось скрыться с места преступления. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. По его словам, преступники были профессионально подготовлены и хорошо вооружены. В связи с тем, какое место выбрали для первого нападения, он не исключил, что это могла быть антисемитская атака.

О своей причастности к атаке заявили джихадисты. По их словам, теракты в Вене стали "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Глава местного МВД также заявил, что в квартире убитого террориста был проведен обыск, подробности которого не раскрываются "по тактическим соображениям". СМИ сообщили, что на застреленном террористе был пояс смертника, однако впоследствии стало известно, что взрывчатка на нем могла быть муляжом.