Краску от пуль можно увидеть на фасаде и окнах первого этажа. Также желтые пятна можно найти на сарае. «Я пришел с работы, а здесь все обстреляно, - описал местный житель, по словам которого, проблема не решается годами. - Иногда тише, но потом опять стреляют, даже не осмеливаюсь выйти в свой сад».

Большинство окон пивоварни разбиты и, по мнению жильцов дома, именно оттуда пули с краской попадают к ним: «Это не нормально, когда пули туда-сюда летают в центре города».

С жалобами на пейнтбол-сражения люди неоднократно обращались как в фирму, так и в полицию.

Жилой дом обстреляли пулями с краской. ФОТО: Urmas Luik

По словам участкового полицейского Ляэнеской префектуры Анни Паллас, 12 мая 2018 года полиция получила вызов, что предлагающее игры в пейнтбол предприятие нарушает правила, поскольку сражения происходят в месте, где это не разрешено, а стрельба доставляет неудобства проживающим вблизи людям.

По словам Паллас, отреагировавший на вызов полицейский патруль пообщался с потерпевшими — жильцами расположенного вблизи дома. Один рассказал, что шары с краской залетели в его двор, по словам второго, под обстрел попал велосипедист. Кроме того, полицейские поговорили с представителем предприятия, по словам которых, шары с краской могли покинуть игровую зону из-за недоброжелательных клиентов.

«В прошлую пятницу полиция вновь разговаривала с фирмой и мы узнали, что две недели назад произошел случай, когда пейнтбольные шары вылетели из игровой зоны», - добавила Паллас. По ее словам, фирма отремонтировала зону и пули с краской больше не должны долетать до дома.

Жилой дом обстреляли пулями с краской. ФОТО: Urmas Luik

Владелец Pärnu Paintball OÜ Райнер Ансу сказал, что к настоящему моменту все пятна от краски с дома на улице Винги удалены и они попросили прощения у соседей. «Мы не можем круглосуточно следить за клиентами. Это было сделано специально», - сказал Ансу, по словам которого, за хулиганством стоят школьники.

«Мы всё сделали для того, чтобы пули не могли долетать до соседнего дома», - отметил Ансу, добавив, что на окнах установлены сетки. Также перед началом боя они инструктируют каждого участника: «Наша цель — ладить с соседями».

Жилой дом обстреляли пулями с краской. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Ансу рассказал, что когда-то в пейнтбол играли на улице, но поскольку возникла проблема, они переехали в помещение. «Если человек хочет навредить, он найдет место, откуда выстрелить», - подтвердил владелец Pärnu Paintball OÜ.

При повторении подобного Паллас просит звонить по номеру 112, чтобы полиция зафиксировала происшествие и отреагировала на него.