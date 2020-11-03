Фото ⟩ Сто тридцать новогодних звезд зажглись в окнах исторического здания в центре Риги

Здание было украшено в рамках новогоднего проекта IKEA, который проходит во всех столицах Балтии.

«В этом году мы решили впустить в дома жителей Балтии больше света и новогоднего настроения и организовали специальный проект: дизайнеры украсили все окна одного здания яркими новогодними звездами. Традиция украшать дом новогодними огоньками очень популярна в Скандинавии, и мы хотим, чтобы жители Латвии вдохновились и насладились светом в самое темное время года», - рассказывает Инга Филипова, руководитель рынка IKEA Латвия. Она уточнила, что аналогичные проекты проходят в Таллинне и Вильнюсе. Во всех городах яркие звезды будут радовать глаз до конца года.

Уютные и теплые новогодние праздники

Основным украшением проекта стал очень популярный новогодний товар IKEA - абажур STRÅLA в форме звезды. Они светятся с использованием лампочек LED, которые потребляют на 85% меньше электричества и горят в 10 раз дольше в сравнении с обычными лампочками. Все украшения в рамках этого проекта были выданы бесплатно, и жители квартир этого дома смогут использовать эти новогодние украшения и в следующие годы.

ФОТО: Пресс-фото

«Уютные и теплые новогодние праздники с IKEA доступны для большинства людей. В этом году мы проводим больше времени дома и новогодние праздники тоже отметим дома. Благодаря сотрудничеству с жителями этого дома мы смогли продемонстрировать, как создать атмосферу праздника и тепла у себя в окнах», - говорит Филипова.

Здание архитектурной важности

В проекте могли участвовать все жители Риги, и в результате было выбрано историческое здание на улице Валдемара.

Анда, жительница этого дома, исследовала историю здания и делится своими открытиями: «Наш дом можно найти во всех справочниках по стилю югенд в Риге, вместе с соседним зданием они создают один из самых больших и впечатляющих ансамблей в стиле северного модерна в Риге. Северный модерн, или югенд-стиль - это вид ар-нуво, который был популярен в северных странах в конце XIX - начале XX века. Латвийские архитекторы создали свое видение и стиль, объединив элементы, формы и орнаменты классического модерна с латвийскими традициями".

ФОТО: Пресс-фото

Здание на улице Кришьяна Валдемара, 67, проектировал знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе, который создал множество прекрасных зданий в Риге. В проектировании этого здания Лаубе использовал местные элементы. Например, крыша напоминает амбар из Видземе, использовались также различные этнографические орнаменты и сельские образы.

«Теперь в каждом окне нашего дома появилось сказочное ощущение новогоднего праздника. Мне всегда нравилось, как освещение на окнах создает уют внутри и праздничное ощущение снаружи», - говорит Анда.

Инга Филипова рассказывает, что проект получил большой отклик у жителей Риги: «Мы благодарны всем за большое количество откликов и заявок на участие в проекте. Этот праздничный проект дает свет и тепло в темное и непростое время. И мы рады, что жители дома и все проходящие мимо этого здания получат свою частичку тепла и новогоднего настроения и вдохновятся на украшения своих домов».