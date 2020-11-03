Широков об избитом судье: «Звонил ему четыре раза, он не брал. Не знаю, чего хочет потерпевший»

– Первый вопрос, естественно – твой статус сейчас с учетом уголовного дела. Информация о подписке о невыезде, еще что-то – насколько это соответствует действительности?

– Вообще не соответствует действительности.

– То есть ты спокойно передвигаешься, ограничений никаких нет? Каждый день в полиции не отмечаешься?

– Нет, конечно. Такого и не могло быть, я же следствию содействую, никуда не убегаю, вину признал, извинился. Поэтому зачем какие-то санкции на меня накладывать?

– Что произошло? Это был такой эмоциональный срыв?

– Безусловно. Вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, такого не должно было быть, безусловно, но почему-то произошло.

– Ты не задумывался, почему?

– У меня нет объяснений, честно говоря. Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, просто эмоции на поле. Там чистый пенальти был.

– По-моему, лет 8 назад ты в интервью говорил, что нельзя решать вопросы с помощью силы, всегда нужно разговаривать. Что произошло?

– Мы ж поговорили. Там видно, что мы о чем-то разговариваем перед этим. О чем-то говорили, я не помню. Наверное, не о хорошем.

– А после этого ты не пробовал с ним поговорить?

– Я пробовал, но он не брал трубки.

– Потому что он как раз говорит, что именно от тебя звонков не было, а звонки были от каких-то представителей.

– От меня, естественно, никаких звонков не было, потому что их не могло быть, если ты не берешь, поэтому они не зафиксированы нигде. На следующий день я ему звонил четыре раза, он не брал трубки. Ну а потом, я так понимаю, его оградили от внешних звонков.

– Ты готов решить вопрос досудебно?

– Мы с моим адвокатом пока не знаем, что хочет сторона потерпевшего, потому что они нигде никакие иски не заявили.

– С другой стороны, я читал высказывания второй стороны относительно того, что Широков богатый человек…

– У нас много в стране кто богатый человек. Это же не значит, что все готовы прийти и отдавать сразу много миллионов, как они хотят.

– А ты знаешь, что они хотят много миллионов?

– Ну, судя по его высказываниям, это звучало так, – сказал Широков.