Жительнице Валга дали условный срок за поджог квартиры: из огня спаслись три человека

Тартуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 42-летнюю жительницу Валга, которая два года назад устроила поджог квартиры в жилом доме на улице Кунда, пишет Rus.ERR.
Под покровом ночи она бросила под дверь тряпки, облила их горючей жидкостью, подожгла и убежала. В квартире на тот момент находись три человека, в том числе ребенок.
На суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пошла на сделку со следствием и получила два года лишения свободы условно.
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