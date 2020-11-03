Вт, 3.11.2020
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Айн Кендра
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  • Жительнице Валга дали условный срок за поджог квартиры: из огня спаслись три человека

Жительнице Валга дали условный срок за поджог квартиры: из огня спаслись три человека

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Тартуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 42-летнюю жительницу Валга, которая два года назад устроила поджог квартиры в жилом доме на улице Кунда, пишет Rus.ERR.

Под покровом ночи она бросила под дверь тряпки, облила их горючей жидкостью, подожгла и убежала. В квартире на тот момент находись три человека, в том числе ребенок.

На суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пошла на сделку со следствием и получила два года лишения свободы условно. 

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