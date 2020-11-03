Адвокаты проиграли Пулатову несколько перехватов его разговоров от 11, 16 и 17 июля 2014 года. Он не стал отрицать того, что на прослушках именно его голос, однако отметил, что на тот момент ему и его командирам уже было известно о том, что некоторые звонки прослушивались.