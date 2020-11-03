Нерадивый животновод бросил коров в беде

На просьбу о помощи защитников животных отреагировал ляэне-вирумааский региональный руководитель MTÜ Loomapäästegrupp Эрко Эльмик, который в воскресенье сам побывал в коровнике: «Ничего красивого там нет». По его словам, мест для лежания у коров нет, животные находились в жиже. Можно было видеть мертвых телят. У тех, кто умер недавно, выедены глаза, от погибших раньше остались только мясо и шкура.

«Поилки были наполненны жижей», - продолжил описание увиденного Эльмик. Некоторые животные из-за цепи не дотягивались до поилок. Корм животных состоял из покрытого плесенью гниющего сена. Поэтому у многих коров имелся понос. Стоящие на ногах телята, по оценке Эльмика, находятся в более лучшем состоянии, поскольку через открытые двери коровника они все же могли выходить на улицу: «Находили на улице какую-то растительность». По его данным, до сих пор группа спасения животных до сих пор не получила информации о данном коровнике.

Эльмик рассказал, что в воскресенье коровник почистили, начали искать корм для коров. При помощи хороших людей уже собрали значительное количество сена и силоса. Один хозяин хутора сказал, что готов забрать до 40 животных: «В любом случае, без помощи животные не останутся».

Хозяин хутора Сави, расположенного через дорогу от коровника, Кристьян сказал, что проблем ему доставляли прибегающие от соседей животные. Они бегали через проезжую часть, и прохожие приходили к нему на хутор, чтобы сообщить об этом. По словам Кристьяна, это было правильно, что о бегающих через дорогу животных сообщают. Но не по адресу. Все стало настолько плохо, что, по словам Кристьяна, кто-то даже стучал в его дверь ночь с интервалом в один час. Это заставило хозяина хутора установить на своих воротах табличку с информацией о том, что бегающие по дороге животные хутору Сави не принадлежат.

Кристьян сказал, что в течение лета на хуторе можно было видеть людей: «Постоянно что-то происходило». Он считает, что животные могли попасть в беду из-за запутанных обстоятельств собственности, что в свою очередь осложнило заботу о животных. Сам он в тот коровник не ходил, но видел информацию о том, что там происходило в социальных сетях: «За сутки такая ситуация не возникла бы».

Вчера коровник Луха посетила ведущий специалист медицинского здравоохранения Идаского региона Ветеринарно-пищевого департамента Кая Вайнула и главный специалист по защите животных Эрика Мяэлоог.