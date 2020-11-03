Нерадивый животновод бросил коров в беде

Воскресная публикация Эстонского союза защиты животных в социальных сетях об ужасной ситуации, царящей в коровнике Луха под Ассамалла, привела к тому, что вчера на месте происшествия побывали представители СМИ и Ветеринарно-пищевого департамента, пишет Virumaa Teataja.
На просьбу о помощи защитников животных отреагировал ляэне-вирумааский региональный руководитель MTÜ Loomapäästegrupp Эрко Эльмик, который в воскресенье сам побывал в коровнике: «Ничего красивого там нет». По его словам, мест для лежания у коров нет, животные находились в жиже. Можно было видеть мертвых телят. У тех, кто умер недавно, выедены глаза, от погибших раньше остались только мясо и шкура.
«Поилки были наполненны жижей», - продолжил описание увиденного Эльмик. Некоторые животные из-за цепи не дотягивались до поилок. Корм животных состоял из покрытого плесенью гниющего сена. Поэтому у многих коров имелся понос. Стоящие на ногах телята, по оценке Эльмика, находятся в более лучшем состоянии, поскольку через открытые двери коровника они все же могли выходить на улицу: «Находили на улице какую-то растительность». По его данным, до сих пор группа спасения животных до сих пор не получила информации о данном коровнике.
Эльмик рассказал, что в воскресенье коровник почистили, начали искать корм для коров. При помощи хороших людей уже собрали значительное количество сена и силоса. Один хозяин хутора сказал, что готов забрать до 40 животных: «В любом случае, без помощи животные не останутся».
Хозяин хутора Сави, расположенного через дорогу от коровника, Кристьян сказал, что проблем ему доставляли прибегающие от соседей животные. Они бегали через проезжую часть, и прохожие приходили к нему на хутор, чтобы сообщить об этом. По словам Кристьяна, это было правильно, что о бегающих через дорогу животных сообщают. Но не по адресу. Все стало настолько плохо, что, по словам Кристьяна, кто-то даже стучал в его дверь ночь с интервалом в один час. Это заставило хозяина хутора установить на своих воротах табличку с информацией о том, что бегающие по дороге животные хутору Сави не принадлежат.
Кристьян сказал, что в течение лета на хуторе можно было видеть людей: «Постоянно что-то происходило». Он считает, что животные могли попасть в беду из-за запутанных обстоятельств собственности, что в свою очередь осложнило заботу о животных. Сам он в тот коровник не ходил, но видел информацию о том, что там происходило в социальных сетях: «За сутки такая ситуация не возникла бы».
Вчера коровник Луха посетила ведущий специалист медицинского здравоохранения Идаского региона Ветеринарно-пищевого департамента Кая Вайнула и главный специалист по защите животных Эрика Мяэлоог.
По словам Вайнула, животные находились на улице и способны к движению. Внутри коровника, по ее оценке, места для пристанища было мало: «Навоза было больше, чем могло бы быть». Также коровник, по ее оценке, не был убран, поскольку там имелось много того, чего в коровнике быть не должно. Не хватало и корма. Однако, по ее данным, силос и подстилочный материал имеются, их просто нужно подтащить к коровнику.
Вайнула сказала, что департамент сделал собственнику животных предписание, чтобы к пятнице он навел в коровнике порядок. Если предписание выполнено не будет, департамент будет думать о варианте изъятия животных.
По закону изъятые животные должны быть переданы самоуправлению, то есть если в данном конкретном случае дело зайдет так далеко, волость Тапа станет на 40 коров богаче.
По словам Вайнула, речь идет скорее о безалаберности, которую можно прекратить, если собственник не возьмет себя в руки. В то же время представитель Ветеринарно-пищевого департамента сослалась на то обстоятельство, что хозяин животных остался в этом деле один, а содержать такой большой коровник в одиночку невозможно.
Он должен был поставить ветеринаров в известность. Она заверила, что департамент проверяет все сообщения. Информация об этом коровнике поступала 17 июня, но тогда при проверке никаких нарушений не выявили.
Вчера она общалась и с выращивающим по соседству мясных бычков животноводом, по оценке которого, до сих пор все было в порядке. Чиновница говорит, что животных нужно защищать, но в сотрудничестве, а не через социальные сети.
Теперь департамент берет коровник Луха под контроль. Проверка туда должна приехать не в пятницу, когда хозяин должен выполнить предписание, а значительно раньше. По словам Вайнула, цель – создать животным нормальные условия, чтобы собственник мог ими дальше заниматься.
Собственник животных Таури Таркусеп подтвердил в телефонном разговоре, что встречался с представителями Ветеринарно-пищевого департамента. После этого звонок прервался, и больше с ним связаться не получилось.