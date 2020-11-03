В Турции затонул катер с туристами

Инцидент произошел у побережья курорта Аланья примерно в 50-100 метрах от скалистого берега, возле пещеры Фосфорла. На помощь туристам отправились команды береговой охраны, передает "Интерфакс".

Генконсульство России в Анталье сообщило, что в результате крушения туристического катера погиб один человек - россиянин 1983 года рождения.

"По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России", - рассказали в консульстве.

Alanya'da turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu



Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi henüz bilinmeyen nedenle battı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz netleşmedi. pic.twitter.com/KkaqYW0tfv — Yol TV (@YolTV) November 3, 2020

По данным дипломатов, около 10.00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонуло.

Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности. Тело россиянина спасатели нашли в трюме затонувшего судна.