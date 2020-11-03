Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом

В Турции затонул катер с туристами

Медики в Турции.

ФОТО: Imago Images/Xinhua/Scanpix

Туристический катер перевернулся в турецкой провинции Анталья, на его борту находились 34 человека. 

Инцидент произошел у побережья курорта Аланья примерно в 50-100 метрах от скалистого берега, возле пещеры Фосфорла. На помощь туристам отправились команды береговой охраны, передает "Интерфакс"

Генконсульство России в Анталье сообщило, что в результате крушения туристического катера погиб один человек - россиянин 1983 года рождения.

"По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России", - рассказали в консульстве.

По данным дипломатов, около 10.00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонуло.

Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности. Тело россиянина спасатели нашли в трюме затонувшего судна.

Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.

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