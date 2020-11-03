МуПо убирает с улиц автохлам

По требованию Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) за первые десять месяцев этого года владельцы вывезли 677 отслуживших свой срок автомобилей, а сама МуПо передала на утилизацию 78 машин и перевезла 20 машин на стоянку.
В октябре владельцы вывезли с улиц 86 изношенных автомашин. На автостоянку перевезли пять отслуживших свой срок автомобилей. В утилизацию передано 14 машин, из них десять в Ласнамяэ.
После уборки с улиц автохлама в городе сейчас прибавилось почти 775 парковочных мест. "Может быть, не так уж много и убрали, потому что некоторые машины стояли за садовыми воротами владельцев или во дворе, но количество парковочных мест значительно выросло», - сообщила во вторник BNS пресс-секретарь МуПо Мэли Хуунт, по словам которой, улучшение городской среды и устранение экологических угроз тоже немаловажны: ведь автохлам часто является источником опасности как для окружающей среды, так и для окружающего транспорта. Очень важно убрать с улицы как можно больше автомобилей до зимы, отметила Хунт.