Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом
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  • В бывшем здании Эстонской центральной телефонной станции продается квартира с большим балконом

В бывшем здании Эстонской центральной телефонной станции продается квартира с большим балконом

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Вы наверняка проходили мимо большого здания на улице Крейцвальди в центре Таллинна, где многие годы находилась Эстонская центральная телефонная станция. Kodustiil обнаружил, что теперь это - жилой дом, а к тому же в нем продается интересная квартира.  

Потолки в этой трехкомнатной квартире площадью 88,6 м2 достигают высоты четырех метров. Проект дома на улице Крейцвальди, 10 сделан еще самим Карлом Бурманом. В 2004 году здание, в котором долгое время размещалась Эстонская центральная телефонная станция, было реконструировано и превращено в многоквартирный жилой дом. 

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на втором этаже и выходит окнами во двор. На принадлежащем квартире балконе площадью 14,1 м2 приятно встречать утреннее солнце, наслаждаясь чашечкой кофе. 

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входит стоимость кладовой и парковочного места. В прихожей имеется большая гардеробная.  

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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