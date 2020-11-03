В бывшем здании Эстонской центральной телефонной станции продается квартира с большим балконом

Вы наверняка проходили мимо большого здания на улице Крейцвальди в центре Таллинна, где многие годы находилась Эстонская центральная телефонная станция. Kodustiil обнаружил, что теперь это - жилой дом, а к тому же в нем продается интересная квартира.
Потолки в этой трехкомнатной квартире площадью 88,6 м2 достигают высоты четырех метров. Проект дома на улице Крейцвальди, 10 сделан еще самим Карлом Бурманом. В 2004 году здание, в котором долгое время размещалась Эстонская центральная телефонная станция, было реконструировано и превращено в многоквартирный жилой дом.
Квартира находится на втором этаже и выходит окнами во двор. На принадлежащем квартире балконе площадью 14,1 м2 приятно встречать утреннее солнце, наслаждаясь чашечкой кофе.
В цену квартиры входит стоимость кладовой и парковочного места. В прихожей имеется большая гардеробная.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.