Картина дня: тюрьма в условиях коронавируса, новая мошенническая схема и президентские выборы в США

Тюрьма в условиях коронавируса: 93 зараженных, режим тотальной изоляции, продукты втридорога

Вируская тюрьма стала одним из серьезных очагов распространения коронавируса. По состоянию на сегодняшнее утро в этом пенитенциарном учреждении выявлены уже 93 зараженных, двое из которых являются работниками, остальные – заключенные. Читать далее...

В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 80 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1631 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 80 проб (4,9%) дали положительный результат. Читать далее...

Власти Литвы намерены ввести в стране всеобщий карантин

Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина в стране, он будет введен с субботы примерно на три недели. Об этом заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Читать далее...

Невероятная история: слепой старик уже много лет живет в пещере и не хочет выходить

Эта история началась в конце сентября, когда с редакцией программы Kuuuurija связался пожелавший остаться неназванным житель Пыльтсамаа. Этот человек требовал тайной встречи и утверждал, что может рассказать такое, что шокирует всю Эстонию. Читать далее...

Поступающие подозревают вуз в махинациях со вступительными испытаниями

После короткого и бессодержательного собеседования в Таллиннскую высшую школу здравоохранения поступают лишь те, кто уже работает в подчинении у преподавателей: такое ощущение осталось у двух обратившихся в Postimees абитуриентов, желавших выучиться на ассистентов стоматолога. А вуз заверяет, что не выясняет, с каким врачом работают кандидаты. Читать далее...

Нерадивый животновод бросил коров в беде

Воскресная публикация Эстонского союза защиты животных в социальных сетях об ужасной ситуации, царящей в коровнике Луха под Ассамалла, привела к тому, что вчера на месте происшествия побывали представители СМИ и Ветеринарно-пищевого департамента. Читать далее...

Русский эмигрант о выборах: «Моя жизнь при четырех президентах США не сильно менялась»

За кого будут голосовать русские эмигранты на президентских выборах в США? Стереотипы, которыми оперируют республиканцы, гораздо ближе носителям традиционной русской культуры, чем те, которые подчеркивают демократы, считает живущий и работающий в университете в Калифорнии Дмитрий М.

Теракт в центре Вены: есть погибшие и раненые

Согласно сообщению венской полиции, в понедельник, 2 ноября, около 20.00 по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом в Австрии локдауна из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где велась стрельба. Читать далее...

Рынок квартир в Таллинне цветет и пахнет, и никакой ковид ему не страшен