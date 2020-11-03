Картина дня: тюрьма в условиях коронавируса, новая мошенническая схема и президентские выборы в США

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 ноября.
Тюрьма в условиях коронавируса: 93 зараженных, режим тотальной изоляции, продукты втридорога
Вируская тюрьма стала одним из серьезных очагов распространения коронавируса. По состоянию на сегодняшнее утро в этом пенитенциарном учреждении выявлены уже 93 зараженных, двое из которых являются работниками, остальные – заключенные. Читать далее...
В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 80 человек
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1631 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 80 проб (4,9%) дали положительный результат. Читать далее...
Власти Литвы намерены ввести в стране всеобщий карантин
Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина в стране, он будет введен с субботы примерно на три недели. Об этом заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Читать далее...
Невероятная история: слепой старик уже много лет живет в пещере и не хочет выходить
Эта история началась в конце сентября, когда с редакцией программы Kuuuurija связался пожелавший остаться неназванным житель Пыльтсамаа. Этот человек требовал тайной встречи и утверждал, что может рассказать такое, что шокирует всю Эстонию. Читать далее...
Поступающие подозревают вуз в махинациях со вступительными испытаниями
После короткого и бессодержательного собеседования в Таллиннскую высшую школу здравоохранения поступают лишь те, кто уже работает в подчинении у преподавателей: такое ощущение осталось у двух обратившихся в Postimees абитуриентов, желавших выучиться на ассистентов стоматолога. А вуз заверяет, что не выясняет, с каким врачом работают кандидаты. Читать далее...
Нерадивый животновод бросил коров в беде
Воскресная публикация Эстонского союза защиты животных в социальных сетях об ужасной ситуации, царящей в коровнике Луха под Ассамалла, привела к тому, что вчера на месте происшествия побывали представители СМИ и Ветеринарно-пищевого департамента. Читать далее...
Русский эмигрант о выборах: «Моя жизнь при четырех президентах США не сильно менялась»
За кого будут голосовать русские эмигранты на президентских выборах в США? Стереотипы, которыми оперируют республиканцы, гораздо ближе носителям традиционной русской культуры, чем те, которые подчеркивают демократы, считает живущий и работающий в университете в Калифорнии Дмитрий М.
Теракт в центре Вены: есть погибшие и раненые
Согласно сообщению венской полиции, в понедельник, 2 ноября, около 20.00 по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом в Австрии локдауна из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где велась стрельба. Читать далее...
Рынок квартир в Таллинне цветет и пахнет, и никакой ковид ему не страшен
Согласно статистике Земельного департамента, в октябре в Таллинне было продано 923 квартиры, что на девять процентов больше, чем в сентябре, и на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, анализирует 1Partner. Читать далее...
Жителей Эстонии предупреждают: в Facebook распространяется новая мошенническая схема
Веб-констебль Яна Фролова предупреждает об очередной мошеннической схеме, которая распространяется в Facebook. Читать далее...
Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 5 часть
На сайте Postimees в среду, 04.11, с 18.00 подписчики смогут смотреть пятую часть документального сериала «„Эстония“ – находка, которая изменит все», серия называется «Погружение». В документальном сериале впервые показывается пробоина в корпусе парома «Эстония», что стало поводом для правительств Эстонии, Финляндии и Швеции возобновить изучение останков судна. Пятая серия откроется для просмотра на сайте в среду, и вместе с остальными сериями будет находиться на сайте в постоянном доступе.
Убитый в Вене террорист оказался 20-летним местным жителем с албанскими корнями, известным разведке
У убитого в столице Австрии террориста нашли албанские корни, сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк в своем Twitter. По его данным, убитый мужчина - некий Куртин С. 2000 года рождения, который родился и вырос в Вене. Читать далее...
Опрос: жители Эстонии предпочли бы видеть президентом США Байдена
Каждый второй гражданин Эстонии хочет видеть победителем президентских выборов США демократа Джо Байдена, а каждый пятый отдает предпочтение республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенного по заказу службы новостей ERR. Читать далее...
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