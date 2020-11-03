Жителей Эстонии предупреждают: в Facebook распространяется новая мошенническая схема

По ее словам, одним из наиболее узнаваемых элементов этой схемы является формат текста, который существенно отличается от обычного шрифта, а также несколько пробелов между буквами в имени человека.

«Когда вы видите такую "прямую трансляцию" или подобное видео, сообщите об этом модераторам Facebook, подав рапорт и пометив его как спам. Понятно, что никаких денег вам бесплатно никто не даст, но, клюнув на удочку мошенника, вы можете подарить свои деньги автору схемы, - предупреждает веб-констебль. - На данный момент к нам еще не поступала информация о таких "розыгрышах" в эстонских группах на русском языке, но если вы заметите этот обман и на русском языке, пожалуйста, сообщите в полицию».