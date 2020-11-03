Полиция продолжает искать пропавшую в Нарве 74-летнюю Валентину

«Мы проверили различные адреса, а также больницы и другие учреждения, где женщина могла бы находиться, однако до сих пор ее не нашли. На основе просмотренных видеокамер наружного наблюдения пока не удалось определить, куда Валентина направилась и на данный момент у нас нет информации, где она находится. Описание женщины передано всем патрулям, которые попытаются установить ее местонахождение. Полиция продолжает сбор информации и просит всех, кто видел Валентину в последние дни, сообщить об этом в полицию», – сказал Савосто.

Полиция просит тех, кто обладает информацией о местонахождении Валентины или видел ее в последние дни, сообщить об этом по номеру 5199 3217, 5196 7060 или написать на адрес электронной почты mihhail.savosto@politsei.ee или roman.dmitrijev@politsei.ee.

Напомним, что 2 ноября полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила, куда направляется. У нее с собой нет ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.