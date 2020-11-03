Пропавшую в Нарве Валентину нашли мертвой

В субботу, 7 ноября, примерно в 15 часов в районе деревни Тырвайыэ, Нарва-Йыэсуу, добровольцы нашли на поле у леса тело 74-летней Валентины. Полиция с партнерами искали ее с понедельника, когда было получено сообщение о том, что она ушла из дома и родные не могут с ней связаться.
Полиция благодарит всех, кто помогал искать Валентину, и выражает соболезнование ее близким.
2 ноября полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила, куда направляется. У нее с собой не было ключей от дома и ее мобильный телефон был выключен.
Как ранее писал Rus.Postimees, в пятницу, 6 ноября, вечером сын пропавшей сообщил полиции и добровольцам, что с телефона его матери поступил короткий звонок, после чего телефон снова замолчал. Добровольцы сразу же попытались сами выяснить в телефонной фирме место, откуда был совершен звонок, но сотрудники, которые могли это сделать, работают в Таллинне, и уже разошлись по домам.
Здесь подключилась полиция, и ей удалось выяснить, что телефон вышел на связь с вышки, которая располагается в Пеэтерристи и обслуживает садоводства “Энергетик-2”, “Заря”, кладбище Рийгикюла, несколько хуторов и часть большого дачного района Кудрукюла.
Хотя уже наступила темнота, поиск решили начать сразу же с садов “Энергетик-2”. На место приехали полицейские и добровольцы - всего около 50 человек. Они разбились на группы, и каждая группа прочесала одну из 17 улиц садоводства. С фонариками осматривали парники, сараи, все помещения, которые не были закрыты на замок. Но найти женщину не удалось.