Пропавшую в Нарве Валентину нашли мертвой

Полиция благодарит всех, кто помогал искать Валентину, и выражает соболезнование ее близким.

2 ноября полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила, куда направляется. У нее с собой не было ключей от дома и ее мобильный телефон был выключен.

Как ранее писал Rus.Postimees, в пятницу, 6 ноября, вечером сын пропавшей сообщил полиции и добровольцам, что с телефона его матери поступил короткий звонок, после чего телефон снова замолчал. Добровольцы сразу же попытались сами выяснить в телефонной фирме место, откуда был совершен звонок, но сотрудники, которые могли это сделать, работают в Таллинне, и уже разошлись по домам.

Здесь подключилась полиция, и ей удалось выяснить, что телефон вышел на связь с вышки, которая располагается в Пеэтерристи и обслуживает садоводства “Энергетик-2”, “Заря”, кладбище Рийгикюла, несколько хуторов и часть большого дачного района Кудрукюла.