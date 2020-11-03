Пропавшую в Нарве Валентину сегодня нашли мертвой

Сегодня примерно в 15 часов в районе деревни Тырвайыэ, Нарва-Йыэсуу, добровольцы нашли на поле у леса тело 74-летней Валентины. Полиция с партнерам искала женщину с понедельника, когда было получено сообщение о том, что женщина ушла из дома и родные не могут с ней связаться.