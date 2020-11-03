Пропавшую в Нарве Валентину сегодня нашли мертвой

Сегодня примерно в 15 часов в районе деревни Тырвайыэ, Нарва-Йыэсуу, добровольцы нашли на поле у леса тело 74-летней Валентины. Полиция с партнерам искала женщину с понедельника, когда было получено сообщение о том, что женщина ушла из дома и родные не могут с ней связаться.
Полиция благодарит всех, кто помогал искать женщину, и выражает соболезнование близким Валентины.
2 ноября полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила, куда направляется. У нее с собой не было ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.
Рост Валентины 160 см, она худощавого телосложения. У нее короткие седые волосы. Покидая дом она была одета в пальто черного цвета, на голове - черно-белый берет, на ногах - коричневые полуботинки.