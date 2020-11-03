Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую Валентину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей из дома в Нарве 74-летней Валентины, которая до сих пор не вернулась.
Вчера в 15 часов полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила о том, куда направляется. Полиция вместе с близкими Валентины проверила места, где она могла находиться, однако она до сих пор не найдена. У нее с собой нет ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.
Рост Валентины 160 см, она худощавого телосложения. У нее короткие седые волосы.
Покидая дом она была одета в пальто черного цвета, на голове черно-белый берет и на ногах полуботинки коричневого цвета.
Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом в полицию по номеру 112.