Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую Валентину

Вчера в 15 часов полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила о том, куда направляется. Полиция вместе с близкими Валентины проверила места, где она могла находиться, однако она до сих пор не найдена. У нее с собой нет ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.