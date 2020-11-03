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Суточный прирост случаев заражения коронавирусом пятый день выше отметки 18 тысяч. Новосибирские власти частично отменяют оказание плановой медицинской помощи из-за того, что все силы брошены на борьбу с Covid-19. Минздрав России признает, что в стране есть проблемы с загруженностью больниц и дефицитом кадров. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом пятый день выше отметки 18 тысяч. Новосибирские власти частично отменяют оказание плановой медицинской помощи из-за того, что все силы брошены на борьбу с Covid-19. Минздрав России признает, что в стране есть проблемы с загруженностью больниц и дефицитом кадров. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Пятый день больше 18 тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрировали еще 18 648 случаев Covid-19, умерли 355 пациентов, сообщил утром во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число новых случаев больше, чем было накануне (18 260), но меньше, чем в воскресенье, когда зафиксировали максимум заражений за все время пандемии (18 665). В субботу и пятницу суточный прирост также превышал 18 тысяч случаев (18 140 и 18 283). Таким образом, пятый день подряд в России регистрируют больше 18 тысяч.

За время пандемии в России выявили 1 673 686 заболевших Covid-19, вылечились 1 251 364 человек, умерли 28 828 пациентов.

Среди новых заболевших оказался глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он стал 19-м губернатором, у которого выявлен коронавирус.

В Москве за сутки зафиксировано 5 150 новых случаев коронавируса (накануне было 4 796, в воскресенье - 5 261). Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в столице выявили на 1% меньше больных, чем за предыдущую неделю.

"С другой, мы понимаем, что сами значения еще достаточно высокие, и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе", - сказал Собянин, не уточнив подробности. До сих пор неизвестно, будет ли в Москве продлен дистанционный режим учебы для старшеклассников.

Петербургу грозит ужесточение режима

Второе место по числу выявляемых случаев по-прежнему занимает Петербург. За последние сутки там зарегистрировали 944 заражений. Накануне впервые за время пандемии в городе была преодолена планка в 900 случаев, после чего губернатор Александр Беглов пригрозил ужесточить ограничительные меры в связи с Covid-19.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - сказал Беглов, выступая с еженедельным радиообращением в горожанам.

Во вторник губератора попросили перейти от слов к делу. Депутаты городского законодательного собрания Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к Беглову с предложением ужесточить режим.

Пик весенней заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже превышен более чем в два раза, система здравоохранения работает в экстремальных условиях с максимальной нагрузкой, город не имеет "даже теоретических возможностей постоянного наращивания коечного фонда, парка машин скорой помощи, количества медицинского персонала", цитирует их заявление издание "ZakS.Ru".

Депутаты предлагают частично закрыть крупные торговые центры, клубы, бары и рестораны, а школьников и студентов снова, как и весной, отправить на дистанционное обучение. Пока бары и рестораны перестали работать только ночью, а учебы в школах и вузах продолжается.

В Новосибирске сокращают плановую медпомощь

Тем временем частично в Новосибирской области, где за последние сутки выявили еще 182 случаев заражения коронавирусом, приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Об этом объявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"В настоящий момент моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменена, - сказал он (цитаты по РИА Новости). - Это значит, что в настоящий момент все силы брошены на организацию медицинской помощи пациентам с Covid-19".

В Новосибирске колоссальное количество обращений пациентов для вызова врача на дом, при этом перед врачами стоит задача добираться до пациента в течение суток с момента вызова, пояснил министр.

Вторая волна Covid-19 отличается бурным развитием, и еще несколько недель назад никто не мог предположить, что придется готовить такой коечный фонд, добавил он, оговорившись при этом: "Говорить о неподготовленности считаю неуместным".

Загруженность больниц и дефицит кадров - основные проблемы по всей стране, подтвердила во вторник глава департамента организации экстренной медпомощи Минздрава России Инна Куликова.

"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики", - сказала она (цитата по ТАСС). По ее словам, нагрузка на инфраструктуру и людей возросла кратно.

На этом фоне стало известно, что в Томске об отрицательных результатах теста на коронавирус по телефону будут сообщать не люди, а роботы. Если же пациент все-таки заразился коронавирусом, то ему об этом скажет человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области.

Упрощают систему маркировки лекарств

Правительство упростило порядок работы с системой маркировки лекарств. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", - говорится в сообщении на сайте правительства.

На прошлой неделе стало известно о проблемах, связанных с этой системой.

Большинство компаний-участников Ассоциации международных фармацевтических производителей не могут своевременно поставить 40 млн упаковок более 450 различных препаратов в Россию из-за нестабильной работы системы маркировки, сообщал РБК со ссылкой на представителей ассоциации.

Эксперимент по обязательной маркировке лекарств начался еще в 2017 году, с октября 2019 года маркировка обязательна для части препаратов, а с июля этого года - для всех остальных. Осенью стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств.

Теперь, согласно постановлению Мишустина, аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. "Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно", - сказано в сообщении на сайте правительства России.

Кроме того, вводятся упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" и другие послабления. Оператор системы маркировки - Центр развития перспективных технологий - в свою очередь сообщил, что будет выдавать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе.

Оператор объяснил это тем, что ситуация с лекарствами складывается непростая: "Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации".

Госзакупики масок хотят отменить

Минпромторг России тем временем предложил запретить госзакупки медицинских масок за рубежом. Цель - поддержать российских производителей, на складах которых лежат нераспроданными 141 млн масок, пишет РБК.

За время пандемии объем производства масок в России вырос в 20 с лишним раз, но затем некоторые производители остановили производство из-за падения спроса. Теперь же возобновление выпуска масок на этих предприятиях требует господдержки, пересказывает издание позицию министерства.

"Без мер государственной поддержки предприятия не смогут возобновить производство и на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, который подготовило министерство.