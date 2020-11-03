Почти 10 000 человек приостановили выплаты во вторую пенсионную ступень

В октябре стало возможно временно, то есть с декабря по август, приостановить свои взносы, то есть два процента брутто-зарплаты во второй уровень, сообщает FinanceEstonia.

«За последний месяц было много дискуссий о пенсионной системе Эстонии и ее будущем. Различные стороны выражают мнения, которые иногда противоречат друг другу и, скорее всего, вызывают у многих недоумение», - сообщил в пресс-релизе возглавляющий рабочую группу FinanceEstonia по накопительной пенсии Кристьян Тамла, по словам которого, подавляющее большинство, то есть более 98 процентов присоединившихся ко второй ступени, решили продолжить наращивать свои пенсионные активы.

С момента создания второй ступени в 2002 году доходность пенсионных фондов Эстонии достигла 90 процентов. Потребительские цены в Эстонии за тот же период выросли на 67 процентов.

Из подготовленной Министерством финансов пояснительной записки к одобренным Госсудом поправкам к Закону о пенсионной системе следует, что независимо от уровня заработной платы перешедшие на второй уровень заработали более высокую пенсию по сравнению с теми, кто не присоединился.

Доходы людей, продолжающих накапливать пенсию по второй ступени, в пенсионном возрасте примерно на 30 процентов выше, чем у тех, кто получает пенсию только по первой ступени.

По словам члена рабочей группы FinanceEstonia по накопительной пенсии Йоэля Кукемелька, в ближайшие годы население Эстонии будет стремительно стареть, поэтому значительное повышение государственных пенсий, то есть пенсий первой ступени, возможно только за счет сокращения государственного финансирования в других областях.

По словам Кукемелька, 2020 год станет 13-м подряд, когда государственный пенсионный фонд испытывает дефицит. «Если человек хочет получить более высокий доход в период пенсии, то в такой ситуации единственный вариант - собрать дополнительные пенсионные накопления, для чего существуют вторая и третья ступени», - отметил он.

Как сообщает FinanceEstonia, очень большое количество вкладчиков второй ступени означает в том числе, что государству придется изыскать значительные суммы в 2023 году, чтобы компенсировать средний доход по платежам и фондам, приостановленным государством на тринадцать месяцев. Предполагается, что эта сумма может составить 350 млн евро.