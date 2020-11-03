Кая Каллас: люди сыты по горло разобщающей политикой коалиции

«Я думаю, теперь всем понятно, что Март Хельме не соответствует занимаемой должности. Он в любом случае заслужил этот вотум недоверия. Мне кажется, люди сыты по горло этой разобщающей политикой. Людям надоело, что правительство не занимается по-настоящему важными вопросами», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью программе "Особый взгляд".