Кая Каллас: люди сыты по горло разобщающей политикой коалиции

Реформисты поддерживают равные права для всех пар вне зависимости от пола, но не присоединяются к петиции в поддержку однополых браков, а вместо проведения референдума на тему брака предлагают потратить 1,8 млн евро на поддержание душевного здоровья детей, передает Rus.ERR.
«Я думаю, теперь всем понятно, что Март Хельме не соответствует занимаемой должности. Он в любом случае заслужил этот вотум недоверия. Мне кажется, люди сыты по горло этой разобщающей политикой. Людям надоело, что правительство не занимается по-настоящему важными вопросами», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью программе "Особый взгляд".
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