Весной Латвия закупила почти миллион респираторов: они не соответствуют требованиям

Эти респираторы зарегистрированного в Елгаве предприятия Titled были получены весной. Информация Firmas.lv свидетельствует, что владельцем предприятия является Наурис Гросу. В прошлом году предприятие работало с оборотом в 624 760 евро и прибылью в 34 393 евро.

Согласно информации Национальной службы здравоохранения, Государственный центр военных объектов и закупок (VAMOIC) 9 апреля заключил два договора с Titled о поставке респираторов KN95. Респираторы KN95 приравниваются к уровню защиты респираторов FFP2.

Принимая во внимание существовавший в апреле дефицит средств индивидуальной защиты и проблемы с их тестированием, тесты респираторов были произведены в неаккредитованной лаборатории в Эстонии.

В то же самое время Минобороны информировало Кабинет министров о проблемах с приемом партии респираторов, так как не было возможности проверить качество в аккредитованных лабораториях в Европе в связи с загруженностью.

Однако, реагируя на нехватку средств индивидуальной защиты в стране, Кабинет министров разрешил Минобороны принять груз, основываясь на тестах местных и эстонской лабораторий. Кроме того, правительство делегировало министерство направить образцы респираторов в сертифицированную лабораторию.

VAMOIC отправила образцы полученных в рамках двух договоров респираторов на тестирование в аккредитованную лабораторию Central Institute for Labour Protection - National Research Institute в Польше. По причине занятости специалистов результаты были получены 28 сентября.

Оказалось, что респираторы из первой партии соответствуют большей части требований защиты FFP2, за исключением того, что в двух из десяти образцов было констатировано небольшое превышение утечки воздуха. Упомянутое несоответствие имеет низкий риск, поэтому использовать их можно.

В свою очередь, во второй партии респираторы требованиям не соответствуют. Как именно, в министерстве не комментируют.

В рамках первого договора за 145 000 евро были поставлены 50 000 респираторов, а во втором грузе были поставлены примерно 999 950 респираторов на общую сумму в 2 898 666 евро.

Принимая во внимание эти результаты, VAMOIC проведет инвентаризацию, чтобы выяснить, сколько респираторов из второй поставки Titled осталось на складах. Кроме того, будет проведен и юридический анализ, чтобы применить к предприятию штрафные санкции.

В Минобороны указывают, что сейчас создан резерв средств индивидуальной защиты. Таким образом, весенняя ситуация не повторится.

Чтобы подобные ситуации не происходили в будущем, министерство поднимет в правительстве вопрос о создании аккредитованной лаборатории в Латвии.