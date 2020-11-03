Весной Латвия закупила почти миллион респираторов: они не соответствуют требованиям

Международная лаборатория в Польше пришла к выводу, что закупленные весной для учреждений Латвии около миллиона респираторов не соответствуют требованиям, сообщает Русский TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Эти респираторы зарегистрированного в Елгаве предприятия Titled были получены весной. Информация Firmas.lv свидетельствует, что владельцем предприятия является Наурис Гросу. В прошлом году предприятие работало с оборотом в 624 760 евро и прибылью в 34 393 евро.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, Государственный центр военных объектов и закупок (VAMOIC) 9 апреля заключил два договора с Titled о поставке респираторов KN95. Респираторы KN95 приравниваются к уровню защиты респираторов FFP2.
В то же самое время Минобороны информировало Кабинет министров о проблемах с приемом партии респираторов, так как не было возможности проверить качество в аккредитованных лабораториях в Европе в связи с загруженностью.
Однако, реагируя на нехватку средств индивидуальной защиты в стране, Кабинет министров разрешил Минобороны принять груз, основываясь на тестах местных и эстонской лабораторий. Кроме того, правительство делегировало министерство направить образцы респираторов в сертифицированную лабораторию.
VAMOIC отправила образцы полученных в рамках двух договоров респираторов на тестирование в аккредитованную лабораторию Central Institute for Labour Protection - National Research Institute в Польше. По причине занятости специалистов результаты были получены 28 сентября.
Оказалось, что респираторы из первой партии соответствуют большей части требований защиты FFP2, за исключением того, что в двух из десяти образцов было констатировано небольшое превышение утечки воздуха. Упомянутое несоответствие имеет низкий риск, поэтому использовать их можно.
В свою очередь, во второй партии респираторы требованиям не соответствуют. Как именно, в министерстве не комментируют.
Принимая во внимание эти результаты, VAMOIC проведет инвентаризацию, чтобы выяснить, сколько респираторов из второй поставки Titled осталось на складах. Кроме того, будет проведен и юридический анализ, чтобы применить к предприятию штрафные санкции.
В Минобороны указывают, что сейчас создан резерв средств индивидуальной защиты. Таким образом, весенняя ситуация не повторится.
Чтобы подобные ситуации не происходили в будущем, министерство поднимет в правительстве вопрос о создании аккредитованной лаборатории в Латвии.
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