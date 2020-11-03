Канцлер юстиции: школа нарушила права ученика, отправив его на самоизоляцию

Учащийся, уехавший из Эстонии во время школьных каникул, вернулся на неделе с 19 по 26 октября из страны, приезжавших из которой правительство не обязывало оставаться в самоизоляции. Однако ученику не разрешили прийти в школу и предписали 14 дней самоизоляции. Классный руководитель объяснил родителям, что 14-дневную самоизоляцию можно немного сократить, если ученик сдаст два отрицательных теста на SARS-CoV-2 с интервалом не менее недели.

На той неделе, когда ученик вернулся в Эстонию, 14-дневная изоляция не распространялась на прибывших из Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Греции и Кипра.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе отметила, что школа не имеет права игнорировать постановление правительства и налагать на вернувшихся из-за границы ограничения на въезд, отличные от установленных правительством. Мадизе порекомендовала прекратить нарушать права ребенка и пустить его в школу.

Мадизе сослалась на конституцию, которая предусматривает право на образование и обязанность учащихся получать основное образование. Согласно Закону об основных школах и гимназиях, учащийся обычно включается в состав класса, и учеба проходит в группах (совместный класс, отдельные группы или несколько классов вместе).

Хотя дистанционное обучение может быть частью обучения под руководством, обучение обычно проходит в школьном здании. Исключения применяются, когда для этого есть законное основание, например, когда группа внешкольных консультантов рекомендует индивидуальное обучение или родитель хочет, чтобы ребенок был дома по состоянию здоровья.

«Таким образом, если школа запрещает ребенку участвовать в учебе в школьном здании в соответствии с обычным распорядком дня, она должны полагаться на правовую основу, предусмотренную законом», - подчеркнула канцлер юстиции.

Согласно информации на сайте школы, школа не дает согласия на поездки. По желанию родителя отправившийся в поездку ребенок должен сообщить об этом классному руководителю и после возвращения оставать 14 дней в самоизоляции. В ответ на запрос советника канцлера юстиции директор школы пояснил, что Закон об основных школах и гимназиях обязывает школу обеспечивать защиту психической и физической безопасности и здоровья школьной семьи.

По словам директора, каждая семья сама решает, как проводить каникулы, но эти решения не должны подвергать опасности жизнь и здоровье других находящихся в школе людей. В школе считают оправданным самоизоляцию, так как в стране, из которой вернулся ребенок, высокий уровень заражения коронавирусом.

Ограничения могут быть наложены в пределах полномочий.

Юлле Мадизе обратил внимание директора школы на тот факт, что публичная власть, в данном случае основная школа, имеет право вводить ограничения только в том случае, если закон наделил его полномочиями делать это. Закон о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний поручает оценку опасности вируса и наложение ограничений Департаменту здоровья и правительству.

Мадизе указала, что закон не дает директору школы права решать, когда уровень заражения высок и какие ограничения применяются при прибытии из-за границы.

«Школа не может вводить требование самоизоляции, чтобы предотвратить распространение Covid-19 сверх того, что было сделано компетентным органом на основании закона», - подчеркнула Мадизе.

Директор школы, оправдывая введение изоляции, также сослался на рекомендацию Министерства образования и науки о том, что все прибывшие из-за границы ученики могли бы оставаться в изоляции. Однако канцлер юстиции отметила, что школа не может полагаться на рекомендацию министерства, которая не имеет обязательной юридической силы.

«Понимаю, что школы сейчас находятся в очень тяжелом положении. Все же рекомендую действовать по закону и в соответствии с государственными директивами. Обращаю внимание Министерства образования и науки на тот факт, что рекомендации, данные школам, должны соответствовать действующему законодательству», - добавила Мадизе.