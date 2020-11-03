Фото ⟩ Мотоциклист пытался скрыться от полиции в лесу: его нашла служебная собака

30 октября около 14 часов патруль полиции, осуществлявший надзор за дорожным движением в волости Пыхья-Пярнумаа на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, заметил мотоциклиста, на транспортном средстве которого не было регистрационного знака и не горела фара.

На распоряжение патруля остановиться мотоциклист не отреагировал и попытался скрыться от полиции. Он свернул с шоссе во двор находящегося рядом хутора, оттуда выехал в поле и пропал из вида.

"Полицейские продолжили поиски мотоциклиста и по оставленным на поле следам мотоцикла нашли мотоцикл в лесу на краю болота Сикана. Мотоциклиста рядом не было, но можно было полагать, что он убежал в лес", – рассказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Патруль задействовал для поиска нарушителя дополнительный ресурс, на место прибыл кинолог со служебной собакой. Немецкая овчарка Джеки взяла след и нашла прятавшегося человека в лесу примерно в 500 метрах от брошенного мотоцикла.

"Он прятался, лежа на земле, но острый нос собаки таким способом не обмануть", – похвалил Мурумаа Джеки за быструю работу.

Полицейские выяснили, что у 21-летнего мотоциклиста нет прав на управление транспортным средством соответствующей категории. По словам Мурумаа, своим безответственным поведением молодой человек подверг опасности и самого себя, и других участников дорожного движения.

"Пытаться скрыться от полиции неразумно, это не спасает от ответственности, а лишь создает опасные ситуации и может закончиться очень печально", – добавил Хенри Мурумаа.

Мотоциклиста задержали, было начато производство о проступке за управление транспортным средством, не имея на это прав, и за игнорирование сигнала к остановке. Этот человек и ранее задерживался и наказывался за езду без прав.