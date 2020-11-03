Русский театр привезет в Нарву комедию «Отдам в хорошие руки»

Спектакль по веселой, ироничной и в то же время философской пьесе молодого российского драматурга Антона Финка в постановке актрисы Русского театра Анны Марковой. История до самого конца сохраняет интригу и посвящена актуальной во все времена теме: как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой в браке?

К решению этой проблемы герои спектакля «Отдам в хорошие руки» подходят неординарно и с юмором. Из-за чего на самом деле умирают отношения? Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с иллюзией. Ведь отношениями необходимо заниматься. Чтобы костер все время горел, нужно за ним следить: своевременно подбрасывать дрова, оберегать от сильного ветра, защищать от дождя, чистить от старых углей. Но многие уверены, что главное – влюбиться, а кто влюблен, тот с полуслова другого понимает. Если встретился «твой» человек, то все будет гладко, ни о чем думать и договариваться не придется, все сложится само собой. А если что-то не получается, значит, это просто человек не тот попался.