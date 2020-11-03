Родившегося в Таллиннском зоопарке белого медведя Арона отправили во Францию

Чтобы переезд был для медведя менее стрессовым, в путешествие ему дали с собой любимую игрушку - белую пластиковую трубу, передает rus.err.ee .

Отъезд Арона – это и возможность подселить нового партнера к его матери Фрийде. В рамках программы разведения белых медведей Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов в качестве партнера Фрийде выбрали белого медведя Распутина. Ожидается, что 12-летний Распутин приедет из Йоркширского парка дикой природы до рождественских праздников.