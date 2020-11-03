Вт, 3.11.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Родившегося в Таллиннском зоопарке белого медведя Арона отправили во Францию

Родившегося в Таллиннском зоопарке белого медведя Арона отправили во Францию
На его место приедет медведь Распутин

Арон в Таллиннском зоопарке.

ФОТО: Tallinna loomaaed

Во вторник утром белого медведя Арона из Таллиннского зоопарка отправили во французский зоопарк Ла Флеше, где его уже заждалась подружка – самка белого медведя Квинтана.

Арон вместе с матерью Фрийдой в Таллиннском зоопарке.  

ФОТО: Eero Vabamägi

Чтобы переезд был для медведя менее стрессовым, в путешествие ему дали с собой любимую игрушку - белую пластиковую трубу, передает rus.err.ee.

Отъезд Арона – это и возможность подселить нового партнера к его матери Фрийде. В рамках программы разведения белых медведей Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов в качестве партнера Фрийде выбрали белого медведя Распутина. Ожидается, что 12-летний Распутин приедет из Йоркширского парка дикой природы до рождественских праздников.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back