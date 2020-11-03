Айвару Рехемаа назначен временный запрет на деятельность

Решение было принято на основании представленных доказательств и опубликованной в СМИ информации о сотрудничестве 38-летнего Айвара Рехемаа с Мати Алавером, который был наказан в судебном порядке за склонение к употреблению допинга.

При посредничестве Алавера от Финского лыжного союза Рехемаа получил для себя и еще семи лыжников из клуба AR Pro Team официальное приглашение на участие в тренировочных сборах в финском Олосе с 4 по 25 ноября и этапе Кубка мира, который пройдет в Руке с 25 по 30 ноября.