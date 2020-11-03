Айвару Рехемаа назначен временный запрет на деятельность

Антидопинговое агенство Эстонии возбудило дисциплинарное расследование в отношении бывшего профессионального лыжника Айвара Рехемаа, который консультировал некоторых эстонских лыжников и организовывал им сборы, и назначила ему временный запрет на деятельность. Рехемаа нарушил антидопинговый кодекс, воспользовавшись помощью дисквалифицированного эстонского тренера Мати Алавера, пишет Rus.ERR.
Решение было принято на основании представленных доказательств и опубликованной в СМИ информации о сотрудничестве 38-летнего Айвара Рехемаа с Мати Алавером, который был наказан в судебном порядке за склонение к употреблению допинга.
При посредничестве Алавера от Финского лыжного союза Рехемаа получил для себя и еще семи лыжников из клуба AR Pro Team официальное приглашение на участие в тренировочных сборах в финском Олосе с 4 по 25 ноября и этапе Кубка мира, который пройдет в Руке с 25 по 30 ноября.
Антидопинговое агентство обращает внимание, что Харьюский уездный суд в рамках согласительной процедуры 14 ноября 2019 года приговорил Алавера к уголовному наказанию сроком 1 год с испытательным сроком 1,5 года за склонение к употреблению допинга, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала Алавера на 4 года на основании нарушения антидопингового правила WIS 2015/FIS 2016 2.9 в период с 28 августа 2019 года по 27 августа 2023 года.