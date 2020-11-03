Наказание не сработало: серийный вор вновь вышел на дело

В понедельник в полицию поступило сообщение, что в Пярну на Таллиннском шоссе 50-летний мужчина, который уже неоднократно попадался на воровстве, вновь украл из магазина алкоголь.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла уточнила список его деяний. «В течение последнего года на кражах его ловили два раза: 2 сентября и 29 октября. В обоих случаях он стащил алкогольные напитки», - уточнила Райдла.

2 сентября он украл из магазина на улице Пикк водку, в рамках ускоренного производства его приговорили к штрафу. 29 октября он украл алкоголь из магазина на Хаапсалуском шоссе.

Полицейские вновь задержали его в качестве подозреваемого. Было начато уголовное производство.

По словам советника по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, по закону, лицу, ранее судимому за кражу, грозит наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до пяти лет.

«Есть еще ряд вариантов. Как денежное наказание, так и тюремное заключение могут назначить условно с указанием особенных условий или назначением определенных обязательств, - объяснила представительница прокуратуры. - Назначенное в качестве наказания тюремное заключением может быть заменено общественными работами, также можно назначить частичное отбывание наказания, а остальную часть оставить условной».